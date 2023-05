Larreta endurece su discurso y promete "sellar las fronteras" con el Ejécito

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se comprometió hoy --en caso de resultar electo presidente en las próximas elecciones-- a utilizar el Ejército para “sellar las fronteras y custodiar la soberanía nacional”, medida que permitirá destinar a fuerzas como la Gendarmería para combatir la inseguridad en Rosario y las zonas más complejas del Conurbano, además de crear un cuerpo “de elite” para enfrentar el avance del narcotráfico en todo el territorio nacional.

De este modo, buscó endurecer su discurso en medio de la interna que mantiene con Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Larreta habló durante la presentación formal de las armas Taser que comenzará a utilizar la Policía de la Ciudad en CABA a partir de junio.

“El gobierno nacional no sabe, no quiere, no puede solucionar el tema de la inseguridad”, afirmó Larreta, al tiempo que aseguró que “hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica”.

El mandatario porteño planteó la necesidad de “aislar en las cárceles a los capos narcos, que hoy desde un celular mandan sicarios a matar gente. Eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarles los celulares hay que poner inhibidores de llamadas y se acabó, están incomunicados y no manejan más sus bandas como hoy”.

Agregó: “Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”.

Finalmente, Larreta se refirió al pedido de sobreseimiento del fiscal Guillermo Marijuán a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como La ruta del dinero K.

“Yo siempre soy respetuoso de la división de poderes, de no opinar de los fallos; pero en este caso, a todas luces, con toda la información que hay, espero que siga avanzando la investigación de la Justicia por todas las causas de corrupción de Cristina Kirchner, que la Justicia siga avanzando, que el pedido del fiscal no prospere y que siga a fondo la investigación de las causas de corrupción del gobierno de Cristina”, sostuvo. (Con información de Infobae y La Nación)