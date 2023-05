Valeria Méndez: “Villalonga es siempre una localidad que crece”

En la víspera del 94º aniversario de la población, la delegada municipal de Villalonga, Valeria Méndez, manifestó que se trata de “una localidad que tiene mucho movimiento, porque cuenta con variedad de actividades y eso se refleja en lo cotidiano: en la calle, en la delegación, en todo lo que uno transita siempre”.

“Por suerte crece en todos los aspectos y creo que es algo que nos destaca del resto –sentenció-. Villalonga es siempre una localidad que crece”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que “estamos entusiasmados con los festejos del cumpleaños del pueblo, felices de seguir cumpliendo y creciendo”.

“Estamos con el mismo ánimo del año pasado y mucho más también: tenemos varios desafíos este año”, aclaró.

Respecto de actividades de festejo, la Delegada villalonguense sostuvo que este año –en que la celebración se ha dado durante un fin de semana largo- se han desarrollado y se realizarán actividades de cultura y deportes durante los cuatro días. Hoy, en tanto, está previsto llevar a cabo el acto protocolar de aniversario ya que “los espectáculos que organiza la Comisión de Festejos pasaron para mediados del mes de octubre”.

En otro orden, Méndez señaló que el crecimiento de Villalonga se traduce en más servicios y actividades para la comunidad.

“Tenemos más cordones para barrer, más elementos para juntar y más escuelas para atender. Se multiplican todas las actividades que hacen a la delegación en general”, explicó.

Por otro lado, mostró su preocupación por la cuestión hídrica, ya sea por el riego con aguas del río Colorado como por la falta de lluvias.

“La realidad es que la cuestión del río y la reserva de agua, hoy por hoy, es un problema para todo lo que son los cultivos. Desde hace muchos años se venía sosteniendo porque impacta directamente en toda la actividad económica de la toda la zona.

“Actualmente ese problema se agudizó porque hay poca agua y generalmente la prioridad está establecida para el consumo humano; por esto, los cultivos pasan a otro plano y eso impacta en lo cotidiano en la localidad”, aseguró.

A esta cuestión se suma la falta de lluvias desde hace unos meses.

“Esto no repercute en la demanda social, porque la población que se ha visto afectada en ese sentido es la que trabaja en la cebolla y que en los último dos años ha migrado a la provincia de Río Negro o a Viedma a trabajar. Entonces no tiene tanto impacto, al menos en el área de Desarrollo Social en Villalonga. Obviamente se nota; hay siempre un crecimiento, pero no es desmedido”, sentenció.

La Comisión de Festejos trasladó la actividad a octubre

Si bien en principio se había previsto el Baile Aniversario y la elección de la Embajadora de Villalonga y sus acompañantes, los festejos de tres jornadas con actividades recreativas, culturales, deportivas, artesanos, patio de comidas y un escenario con bandas locales, regionales y nacionales, se concretarán entre el viernes 13 y el domingo 15 de octubre.

“El año pasado el clima nos jugó una mala pasada, no solo para que la gente disfrute sino también a la hora de los ingresos para solventar la fiesta. De hecho, hubo gente que no pudo ir a disfrutar por el frío que hacía”, recordó Joana Heguy, presidenta de la comisión.

Generalmente, añadió, el evento se hace para no pasarse mucho de la medianoche, sobre todo pensando en que todas las edades puedan disfrutarlo.

“Elegimos octubre después de analizar varias fechas, sobre todo para que no se superpongan con eventos de otras localidades”, señaló.

Respecto de los espectáculos, Heguy expresó que serán tres días, como años anteriores, con la presencia de ritmos como la cumbia, rock, música celta.

“Es decir, de todo un poco. Pero mucho más no puedo adelantar porque aún tenemos que cerrar los contratos. Ya hay artistas apalabrados, pero resta que ellos nos den el visto bueno para cerrar y ahí los anunciaremos. Sí puedo confirmar que los espectáculos abarcaran todas las franjas de edades”, resaltó. (Agencia Carmen de Patagones)