Manu Ginóbili llevó la lluvia, inspiración y experiencias a Uruguay

Manu Ginóbili estuvo en Uruguay en los últimos días, donde tuvo como actividad principal ser el invitado en el evento empresarial Vistage Conecta 2023.

El viernes pasado el bahiense fue el protagonista de una charla ante unos mil CEOs en el hotel Hyatt Centric de Montevideo.

Allí transmitió su inspiración y valores a un auditorio que presenció la entrevista con Alejandro Laborde, el referente de la empresa organizadora.

También participó de un programa radial llamado “La Mesa de los Galanes” por la radio local FM del Sol, donde los conductores, en un contexto divertido y cargado de bromas, le preguntaron por distintos temas.

Dentro del estilo ameno que prevalece en el programa, le hicieron un comentario relacionado con la sequía inusual que afectó a Montevideo: “Trajiste la lluvia a Uruguay… ¿Recibiste ese elogio?”, le preguntaron.

“Me felicitaron y todo. En el auto me dijeron… Pero en Argentina también la llevé, eh, venía de ahí y casi se inunda el lugar donde estuve”, respondió “Manu”.

También le plantearon la idea de que un deportista profesional y famoso que se retira, "muere dos veces".

“Vos tuviste una vida, en la que venías persiguiendo una zanahoria de manera obsesiva y en un momento se terminó eso. Y además, tuviste algo bastante similar a un velorio, contigo como anfitrión: cuando cuelgan tu camiseta. Es un momento en que todas las personas te dicen lo importante que fuiste”, le dijo uno de los conductores.

Manu se mantuvo en la línea de pensamiento disparadora de la metáfora y respondió asertivamente.

“Es verdad. Fue muy raro. Desde el día del anuncio muchos mensajes, de apreciación, como si hubiese fallecido. Es entendible. Me acuerdo dos años antes de mi retiro de escribirle a Tim (Duncan) del placer que fue jugar con él. `No me estoy muriendo´, me dijo. Pero creo que es más el entorno que necesita expresártelo, porque fueron muchos años de experiencias. Y es lógico: si hubiese visto tantas noches jugar a un equipo (como San Antonio Spurs)... Lo entendí. Pero es raro que al día siguiente te despidan o te lloren. Después tenés que hacer un discurso”, dijo Manu

Hoy una pregunta recurrente para el campeón olímpico y cuatro veces campeón NBA es sobre el retiro.

La pregunta puntual fue cómo se sintió el día siguiente de pisar la cancha por última vez con los Spurs, tras 16 temporadas.

“Me encantó. No sabés lo lindo que fue. Llevé los nenes a la escuela, volví a casa y me quedé así. Agarré la computadora, fuimos a dar una vuelta en bicicleta con mi mujer. Muy bueno. No obstante yo seguía entrenándome, venía con la inercia del profesionalismo. Pero un día llegué al gimnasio y dije: no tengo ganas. Di la vuelta y me volví a casa”, recordó.