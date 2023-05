La cuenta oficial de Facebook de Diego Armando Maradona fue blanco de un ataque informático anoche y desde el perfil, que habitualmente es administrado por sus hijos, comenzaron a aparecer extrañas publicaciones, al tiempo que habilitaron el acceso a ella a decenas de usuarios aleatorios que nada tenían que ver con la maniobra.

El hackeo fue advertido en primera instancia por los perfiles de la red social y, más tarde, fueron los propios hijos del diez quienes lo confirmaron a través de Instagram: “Lamentamos comunicarles que la cuenta oficial de Diego Maradona en Facebook ha sufrido un ciberataque. Estamos trabajando para revertir dicho hackeo a la brevedad. Desde ya repudiamos el contenido de las publicaciones”, dijeron.

La primera de las publicaciones hechas por el intruso fue alrededor de las 19 del martes, ante un total de 12 millones de seguidores. En la mañana del miércoles el perfil continuaba mostrando actividad inusual e, incluso, una foto de perfil diferente: al lado del nombre "Maradona", aparecía una imagen de Pelé con la descripción "mi gran ídolo".

También había sido modificada la foto de portada de la página, así como el nombre de usuario, por "VivamesiCR7esunpendejo".

Los internautas no tardaron en notar que algo andaba mal con la cuenta y en poco tiempo los posteos se llenaron de decenas de miles de reacciones y comentarios. Algunos criticaban las publicaciones, otros se reían de ellas, pero entre los más recurrentes, se leía: "Declaro que estuve presente en este momento importante de internet", junto con emojis de banderas de Perú, México, Colombia o Brasil, de acuerdo con el país de cada comentarista.

“¿Si saben que fingí mi muerte, no?”, fue la primera de las publicaciones hechas por el "falso Maradona". Minutos después, manifestó confiar en Andrés Manuel López Obrador, presidente de México desde 2018. Y luego se adentró en la rivalidad Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Viva Messi, CR7 es un pendejo”. Y tanto la mención a López Obrador como el uso de la palabra “pendejo” fueron indicios de que el hacker sería de nacionalidad mexicana.

En las demás publicaciones realizadas por el pirata informático se leía: “Aquí en el cielo no hay Coca, namás Pepsi”, “One Piece –un popular manga japonés– es mejor que cualquier otro anime actual”, entre otras cosas.

La actividad de este estilo se intensificó durante la noche, con más memes y muchas publicaciones trol hechas en portugués, hasta que a las 5.45 del miércoles apareció un posteo que advertía sobre la mecánica del hackeo: "Bueno, ahora sí explico bien", comenzaba la publicación hecha por el perfil de Maradona con foto de Pelé.

"Una cuenta rusa (o eso creo, no sé ruso, lol) dio acceso a mucha gente de muchos países, no solo a una persona, a todas esas personas les habrá llegado un Gmail de 'X cuenta rusa te dio acceso' tal como me pasó a mí", explicó el usuario.

A lo que aclaró: "Yo no soy parte de esto, me da igual, así que cierro sesión en mi caso, y como no tengo nada que ver, me voy. Pero puedo ver quienes son los otros que tienen acceso".

Junto con el posteo se incluyeron dos capturas de pantalla que mostraban todos los perfiles de Facebook que estaban habilitados como administradores de la página. "Cabe aclarar que dudo que la mayoría sean hackers, simplemente gente que le gusta joder, supongo que los verdaderos son los rusos que dieron acceso.

Reporten esto con Facebook así como yo lo hice desde un principio", concluyó el texto.

El último sábado la cuenta del fallecido astro del fútbol compartió palabras de aliento para con la selección argentina sub-20 de fútbol, en el marco de su debut en el Mundial y se enfrentaba al campeón de Asia, Uzbekistán.

“Ya empieza el Mundial Sub-20. Seguramente les hubieras dicho a estos chicos que jueguen con la misma pasión, desde el principio hasta el final, como lo hiciste vos. Estamos con ustedes, vamos”, arengaba el posteo. (La Nueva. y La Nación)