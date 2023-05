Bochas: Olimpia conquistó anoche el torneo que le faltaba en su vitrina

Olimpia venció a Almafuerte por 15 a 12 y se quedó con el torneo de Parejas "Guillermo Urra" 2023, el único que le faltaba para completar la vitrina de los tres certámenes grandes que se juegan anualmente en la división principal.

El año pasado, el club de Castelli y Juan Molina, que está haciendo historia en elite de las lisas y rayadas bahienses, había ganado el Individual (Luciano Bardelli) y el de tercetos (Bardelli, Agustín Heil y Fabián Tolosa) superando a Barrio Hospital.

En esta ocasión, el auriazul se impuso sobre Almafuerte (Pablo Spurio y Kevin Albornoz), remontando un 12-6 en contra, aunque mucho tuvo que ver el ingreso de Tolosa -quien recorre varios kilómetros todos los partidos porque vive en Carmen de Patagones- en el sprint final, donde la pareja local hizo gala de su mejor repertorio para imponerse con justeza.

"Tal vez no lo mercíamos porque Pablo y Kevin estaban jugando un partido bárbaro. Pero en las bochas pasan estas cosas, una buena mano, algo de fortuna y lo terminás dando vuelta", dijo Daniel Vitozzi, el hombre que llegó este año para reemplazar a Heil en un equipo sumamente competitivo.

"Venimos bien, porque hemos ganado todo lo que jugamos, como el reciente torneo Provincial ante San Pedro (15-1) en Tres Arroyos. Ahora vamos a jugar el individual y luego vendrá de tríos; en ambos hay que defender el título", señaló Vitozzi en la nota que le realizó Diego López, de la página "Diego Vivo Bochas".

Daniel le dedicó el título a su hija Morena, quien ayer cumplió 14 años.

Por su parte, el también multicampeón Luciano Bardelli se mostró contento por todo lo realizado durante esta primera parte del año.

"Venía jugando bárbaro, pero son esas noches donde no te sale nada. La cancha estaba más liviana de lo que yo pensaba. Caundo iba a arrimar pensaba en que el piso estaba liviano y me quedaba corto con el arrime; y cuando Daniel me decía ojo que la cancha está pesada, me pasaba de fuerza y la dejaba larga a la bocha. Por suerte entró Fabián para corregir y pudimos remontar", apuntó Bardelli.

"Nosostros somos un equipo, nos complementamos siempre. El objetivo es ganar y el mérito es de todos. Y cuando digo de todos quiero mencionar a Daniel Adassus (foto), que es nuestro DT y nuestro amigo, y a la gente del club, sus dirigentes y quienes aportan su granito de arena", aseguró.

Mariela Bertolli le entregó el trofeo a Daniel Adassus.

El tercer puesto del torneo de Parejas fue para 9 de Julio, en tanto que en cuarto lugar quedó Barrio Hospital.