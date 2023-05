Scalco: "Tenemos la misma ilusión que la gente del Bule, la de pelear el título"

Se aproxima la hora de la verdad en el certamen Apertura de la máxima división de la Liga del Sur y Huracán está arriba de todos.

Con tres jornadas por jugar, el Globo buscará quedarse con el 1 de cara a los playoffs. Su máxima figura Brian Scalco sueña lo mismo que todo un barrio.

"Este momento genera mucha tranquilidad e ilusión. Sinceramente, estamos todos muy metidos en el mismo objetivo que es tratar de salir campeones", disparó el 7 bravo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--¿Cuál es la explicación a esta buena campaña?

--El trabajo y lo grupal. Contra Villa Mitre faltaron muchos jugadores que suelen ser titulares y los chicos demostraron estar a la altura.

--¿Por qué se quedaron con los tres puntos ante Villa Mitre?

--Porque lo fuimos a buscar. Me parece que por lo que hicimos en el segundo tiempo, fuimos superiores y merecimos quedarnos con la victoria.

--¿Hasta dónde se ilusionan?

--El primer objetivo ya lo cumplimos, que era clasificar entre los cuatro. Y la ilusión que tenemos es la misma que toda la gente del Bule: la de tratar de pelear el campeonato.

--Se viene Sporting. ¿Qué te genera el rival?

--Sabemos que Sporting es un rival duro y hay que tomar los recaudos necesarios para bloquear los jugadores que nos pueden lastimar. Me parece que todo va a estar muy apretado y no se va a definir nada hasta la última fecha. Tenemos que ser inteligentes.

--¿A quién ves como candidato a quedarse con el 1?

--Cualquiera de los cuatro se puede llegar a quedar con el 1. Bella Vista tiene dos partidos consecutivos de y eso le da un plus porque en esa cancha se hacen muy fuertes.

--En lo personal, ¿qué análisis haces de lo que va de competencia?

--Gracias a Dios me siento muy bien, disfruto mucho cada entrenamiento y cada partido. Me estoy poniendo grande (ja, ja…) y uno no sabe cuánto más puede quedar.

Lo que resta

Huracán (23 puntos). Recibe a Sporting, luego visita a Liniers y cierra en casa contra Bella Vista.

Bella Vista (21 puntos). Recibe consecutivamente a Olimpo y a Villa Mitre y cierra en el Bule ante Huracán.

La Armonía (21 puntos). Jugará los últimos tres de visitante ante Tiro, Sporting y Olimpo.

Liniers (20 puntos). Disputará las últimas tres jornadas en casa ante Villa Mitre, Huracán y Sporting.