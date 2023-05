Ernesto Tenembaum se tomó unos minutos en su programa radial para contar el difícil episodio que le tocó protagonizar el viernes pasado, cuando su cuenta de WhatsApp fue hackeada y estafaron a algunos conocidos pidiéndoles dinero en su nombre.

“Voy a hablar un minuto y medio por reloj y después si quieren me dicen ‘sos un pelotudo’ sin problemas. Viernes, 10 y media, salgo de acá. Tipo 11 y media estaba llegando a casa, bastante cansado, como siempre me pasa a esa hora. Y veo una llamada que entra en la pantallita del auto, entonces ahí cometo el error de atender. Alguien, con la voz que después me di cuenta que estaba deformada, me dice: ‘Señor, le estamos hablando del Ministerio de Salud’”, comenzó a relatar el periodista.

“‘Queremos informarle que el Ministerio de Salud está repartiendo una credencial de vacunación que va a ser requerimiento para poder ir a ciertos lugares’”, le dijeron. Luego le hicieron varias preguntas referidas al COVID. “‘En este momento usted tiene un código en el celular que le acabamos de mandar, solamente mire la pantalla y pásemelo’”, le explicaron. Y ahí fue cuando cayó.

“Moraleja: no den ningún código”, aseguró el periodista. “Empezaron a llegar llamados que me avisaban que estaban pidiendo guita a nombre mío. Hubo dos personas que cayeron. Una pudo darse cuenta rápido y anuló la transferencia que hizo que era de 75 mil pesos. Y la otra que cayó fue Yami. Ella hizo un comentario sobre una nota antes de irnos, yo se lo acababa de responder y ahí pasó, entonces pensó que era yo”. Esta persona mandó 120 mil pesos.

Al salir de la radio, Tenembaum habló durante un móvil con A la Barbarossa y dijo que “hay que estar atento, no dar códigos a nadie y no hay que transferir plata”.

El conductor también destacó que pudo resolverlo rápidamente: “Tengo el mismo número de teléfono y mismo WhatsApp. Esa misma tarde recuperé la cuenta, sino tardás una semana. La mejor prevención es la información”. (NA)