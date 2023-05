Tomás Holder arremetió furioso contra la prensa en sus historias de Instagram luego de que en varios programas de televisión hablaran del preinfarto por consumo de drogas que asegura haber tenido en el verano.

El primer eliminado de la última edición de Gran Hermano pasó por el programa Duquesas, de Luzu TV, y reveló que en febrero estuvo al borde de la muerte por el abuso de estupefacientes.

Al recordar esa traumática experiencia, en la que se desmayó y tuvo que ser asistido por personal médico, el mediático también contó que vivió un episodio místico.

"Un loco me levanta, me abraza, y me dice 'Tomi, la estás quedando. Si no te calmás, la quedás...'. Ahí entendí que Dios me dio una segunda oportunidad, y esa persona que yo veía, fue un ángel que me mandaron", reflexionó al respecto.

Como era de esperarse, su relato fue viralizado en las redes y en muchos programas de televisión como Bendita (El Nueve, a las 20.30), donde compararon su caso con el de Jorge Rial y analizaron sus dichos con el humor negro que los caracteriza.

Al tanto de lo ocurrido en el ciclo conducido por Beto Casella, el mediático compartió una foto de espaldas y redactó, visiblemente enojado: "Que sigan hablando a mis espaldas jajaja".

También se grabó en el formato de historias de Instagram y expresó: "Vengo a hablar un poco de esto porque ustedes saben que yo nunca me prendo en los bardos, en los quilombos. Vieron que una banda de veces en la televisión hablaron mal de mí y nunca dije nada, pero ahora están jugando con la salud de un ser humano como es Jorge, como soy yo y creo que no es algo gracioso".

"También me pasa que la televisión siempre levanta cosas de mierda y cosas que a ellos solo les genere rating, y problemas y conflictos", continuó.

Tomás recordó la colecta solidaria que hizo semanas atrás para ayudar a un nene de seis años que padece cáncer y vive en Rosario. "En solamente tres días junté más de 4 millones de pesos y ni un canal de televisión me levantó, sólo levantan lo que a ellos les sirve y eso es una cagada", aclaró en ese sentido.

"Están levantando una nota que ayudó a muchísima gente que hoy en día me ve en el boliche y me dice que por haberme escuchado está dejando las drogas o cambiando la cabeza. Entonces, ¿reírse de eso? Media pila, posta", continuó, indignado.

"Estoy triunfando, viviendo un sueño, lo que todo pibe de 21 años quizás querría vivir. Vivo de lo que me gusta, tengo mis horarios, gente a mi alrededor que me encanta y me hace bien", precisó en otra historia de Instagram.

Y cerró: "Todos estos periodistas son una mierda, todos, todos... levanten cosas buenas, cuando hago obras de caridad, levanten eso que ayuda a la gente, no toda esta porquería con su circo barato, con sus programas de mierda". (Con información de Clarín)