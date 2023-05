Mirá lo que respondió LeBron James, ¿se retirará?

Convirtió 40 puntos, bajó 10 rebotes, dio 9 asistencias, recuperó dos pelotas y se convirtió en el primer jugador en llegar a los 8.000 puntos en playoffs.

A los 38 años, LeBron James jugó todo el partido, en la derrota de los Lakers, que los dejó fuera de competencia, eliminados por Denver.

Al finalizar, primero elogió a su rival, Nikola Jokic: "Aun cuando lo defendés de la mejor manera posible, se pone la pelota atrás de la cabeza a lo Larry Bird y te clava un triple de 15 metros. Ocurrió cuatro o cinco veces durante esta serie. Lo único que se puede hacer es sacarse el sombrero".

Después, ya proyectando, habló de su futuro. Su respuesta dejó la puerta abierta: "Ni siquiera pensé en el próximo año. No sé".

A partir de ahí hubo un ida y vuelta con el periodista:

—Cuando decís que tienes que pensar sobre ciertas cosas, ¿cuál es el hilo del que deberíamos tirar?

—Si quiero seguir jugando.

—¿La próxima temporada?

—Sí.

—¿Vas a dejar?

—Tengo que pensar en ello.

Más allá del tweet que se viralizó con estas declaraciones, LeBron fue un poco más allá.

"Me encanta jugar a este juego. Me encanta competir. Me encanta estar allí para mis compañeros de equipo. Para mí, se trata de disponibilidad para mí y mantener mi mente despierta, estar presente en la cancha, en el vestuario y los viajes. Es desafiante. Seguro que es desafiante. Fue una temporada muy desafiante para mí", aclaró.

"Pero no sé. No sé. Creo que estuvo bien. No me gusta decir que es un año exitoso porque no juego para nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. Y no es divertido para mí no poder llegar a las finales", amplió.

Y cerró: "Ya veremos. Ya veremos. Veremos qué sucede en el futuro. No sé. No sé. Tengo mucho que pensar para ser honesto. Solo conmigo mismo respecto a mi futuro en esto, tengo mucho en qué pensar".