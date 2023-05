¿Pueden funcionar los vouchers educativos en nuestro país?

layout="fixed-height">

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Audionota: Romina Farías

Nadie duda que la educación pública en la Argentina se ha ido deteriorando paulatinamente en los últimos 30 años.

Una de las alternativas para revertir la situación emergió en la arena política hace pocos días atrás y generó mucha controversia: el candidato a presidente Javier Milei propuso el modelo del voucher educativo como uno de los instrumentos del financiamiento de la demanda en la educación.

A través de este sistema, el alumno tiene a su disposición un vale que asegura su derecho a recibir educación. Los padres, junto a sus hijos, deciden a través de qué institución hacen uso de ese vale. Es decir, qué institución eligen para llevar adelante la escolarización de sus hijos.

Esta propuesta se trata de implementar una lógica de mercado en el sistema educativo, a partir de la cual la educación es vista como un bien y se busca financiar la demanda (los alumnos) en lugar de la oferta (las escuelas).

A través de esta lógica de mercado, los colegios tendrán que competir entre sí para "atraer" a la mayor cantidad de alumnos posibles.

Siguiendo esa línea de pensamiento, se cree que las escuelas se esforzarán para conseguir destacarse con respecto a la "competencia".

Simultáneamente se suprimiría la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria.

Este sistema educativo fue propuesto durante la década de los sesenta por el economista Milton Friedman como una alternativa liberal a partir de la cual se favorecería la elección de cada padre sobre la educación de sus hijos.

Con el paso del tiempo, distintos países implementaron esta medida con resultados variados. Algunos de ellos son Chile, Nueva Zelanda, Dinamarca y Suecia.

En el caso del país sudamericano, los resultados en las pruebas internacionales lo posicionan como líder en la región, aunque eso no es indicador de que la mejora en materia educativa sea producto del sistema de cheques escolares.

“El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, señaló Javier Milei.

Y agregó: “Las instituciones tiene que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado”.

La declaración pronto encendió el debate de un plan que implicaría un giro de 180 grados a la tradición educativa argentina.

“Intentar implantar un sistema educativo ajeno a nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones y nuestra cultura de una escuela pública, democrática, gratuita, abierta a todo público y sostenida por el estado no creo que lleve a ninguna solución”, manifestó el doctor Raúl Menghini, director decano del Departamento de Ciencias de la Educación de la UNS.

“La escuela debe cumplir una misión social que es educar al futuro ciudadano, es ese el ámbito donde el derecho a la educación se debe ejercer en plenitud. Bajo ningún argumento es aceptable que “vaya el que quiera” y “se adoctrina”. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos si no socializamos reglas básicas para desempeñarnos en la vida?”, planteó Liberto Ercoli, doctor en Ingeniería, profesor en Docencia Superior y profesor Emérito de la UTN, además de haber sido decano de la UTN Regional Bahía Blanca por espacio de 20 años.

“Coincido en un punto: es urgente repensar el sistema educativo de nuestro país, pero dudo que esta sea el modelo. Desde mi entender, hay que reveer especialmente el nivel medio de educación y la formación y carrera docente”, sumó Fabiola Buosi, actual presidenta del Concejo Deliberante de nuestra ciudad y quien acumula más de 25 años en el sector educativo.

El modelo chileno

Especialistas en educación de todo el mundo señalan que la evidencia en los pocos países que aplican vouchers educativos es diversa y con resultados variados, aunque en ningún caso son concluyentes para afirmar que su implementación garantiza el éxito.

El caso chileno sienta un precedente favorable. Los resultados en las pruebas internacionales posicionan a Chile como líder en Latinoamérica y con un crecimiento sostenido en las últimas décadas. Sin embargo, la mejora en los indicadores puede deberse a otros factores como la reducción de la pobreza y no directamente al modelo en sí.

Dr. Raúl Menghini

“Nadie duda que hacen falta cambios. Todos sabemos el diagnóstico de este sistema, pero se deben definir qué estrategias políticas educativas se deben instrumentar para mejorarlo. Esto no se soluciona simplemente con parches, como viene ocurriendo hace muchos años. Se requiere de una batería de políticas claras y con proyección a futuro”, opinó Menghini, licenciado en Ciencias de Educación con especialización en Ciencias Sociales, licenciado en Trabajo Social y magister en Política y Gestión de la Educación.

Entre esas políticas, mencionó Menghini, también deben incluirse las salariales. “La valoración de los docentes en otros lugares del mundo es muy distinta al nuestro. Aquí, la verdad es que los docentes no somos valorados ni por parte del Estado ni de la sociedad”.

Y añadió: “Para subsistir, el docente argentino trabaja 8 horas y está obligado a tener dos cargos para poder sobrevivir. Históricamente estaba pensado un solo cargo, porque en el resto del día, el docente corregía los trabajos de sus alumnos y planificaba la clase siguiente. Hoy los docentes hacen malabares para cumplir con todo. Y la capacitación es cada vez más complicada por falta de tiempo”.

“Obviamente que los problemas no se van a solucionar con un incremento salarial. Debe ir acompañado de una revisión profunda de diseños curriculares y de las estructuras de puestos de trabajos, que sean por cargos y no por horas cátedras, para generar sentidos de pertenencia”.

Según Menghini, en todo cambio que se proponga no se puede perder de vista la historia educativa de nuestro país.

“Debemos preservar, no por ser conservador, nuestra escuela pública, estatal, gratuita, que le permitió ser uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Esas raíces hay que respetarlas y obviamente modernizarlas para mejorar. Pero no estoy de acuerdo en estos cambios tan radicales y que tienen tan poco que ver con nuestra historia”.

Por otra parte, el actual decano del departamento de Educación de la UNS relativizó que pueda cumplirse la libertad de elección educativa en caso de prosperar la propuesta de Milei.

“Argentina siempre tuvo un sistema mixto. Siempre hubo escuelas estatales y escuelas privadas. Básicamente propone que cada persona salga a `comprar' su educación. Pero no tiene en cuenta que la educación no saldría igual en todos lados, como no vale cualquier producto igual en cualquier comercio por más parecido que sea. En este caso es altamente posible que suceda lo siguiente: si se otorga un voucher de, supongamos, 20 mil pesos, en algunos lugares cobrarán 30 mil y la diferencia saldrá del bolsillo de cada uno y en otros costará más y así sucesivamente según la calidad de cada institución. Por lo tanto, no va a generar ningún tipo de igualdad. Seguirá todo igual”.

Y amplió: “He estado en Chile. Y se han visto también las luchas sangrientas que han tenido por tener un sistema educativo gratuito como el nuestro. Nos pueden vender que este sistema funciona bárbaro allá, pero hay sectores muy críticos dentro. Y muchos cruzan la cordillera para estudiar aquí, porque no pueden pagar la educación de allá”.

“Tienen que sacar créditos, con el resguardo de sus propiedades, para poder costear sus estudios. Se embargan para poder estudiar en la universidad. Y sus egresados no tienen el prestigio internacional de los nuestros”.

Según Menghini, las universidades públicas de nuestro país gozan de un prestigio internacional que no se puede poner en duda con tanta liviandad.

“Profesionales egresados de nuestro país se desempeñan en puestos muy importantes en empresas de todo el país o se desempeñan en centros de investigación de vanguardia. Eso marca un nivel de competencia muy bueno. Por eso digo que nuestro sistema no es malo, ni mucho menos. Sólo hay que tomar decisiones para mejorarlo”.

El análisis de Ercoli

“La idea creo que no sería apropiada, ni mucho menos una solución, para el grave deterioro educativo que sufre nuestro país (basta mencionar resultados de estudios recientes sobre las cifras de deserción, la (in)comprensión de textos de los egresados; la falta de competencias para el trabajo del Siglo XXI; los bajos salarios, nivel y dedicación de los docentes; las situaciones de violencia diaria entre pares y contra docentes, la infraestructura deficitaria, etc.)”, puntualizó Ercoli.

Dr. Liberto Ercoli.

Es decir que, si el candidato pretende resolver estos problemas con su “idea”, el ex decano de la UTN local ahondó en las políticas públicas que deberían implementarse:

1) “Remediar la situación de pobreza en la que se encuentra el 60% de los niños menores de 16 años del país para mejorar sus condiciones de acceso a la educación, logrando que al menos tres generaciones de niños que no han visto a sus padres estudiar ni trabajar, apliquen “voluntariamente” al sistema de vouchers cuya continuidad (entiendo) dependerá de los resultados”.

2) “Hacer realidad la federalización de la calidad y de la equidad educativa”.

3) “Rejerarquizar el rol social de la profesión docente: cómo mejoraría sus magros salarios, cómo los capacitaría y evaluaría, cómo terminaría con los docentes “taxis”, cómo se recuperaría la cultura del esfuerzo que implica estudiar y la convivencia en el aula, qué infraestructura y equipamiento modernos pondría a su alcance, cómo reformularía los Institutos de Formación Docentes”.

4) “Mejorar la gestión de las Escuelas: implementación de concursos para autoridades y docentes al estilo de las universidades, articulación escuelas -universidades, medición de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, medición de los resultados de la gestión escolar, evaluación de estándares institucionales mínimos y formulación y ejecución de planes de mejora (cuerpo docente, equipamiento, infraestructura, resultados del proceso educativo, etc.)”.

5) “Utilizar intensivamente las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC): Incorporación de nuevas estrategias didácticas, reducción de contenidos redundantes y mayor horario de clases, reformulación de los planes de estudio, focalizando la formación secundaria práctica en las necesidades del mercado laboral actual y futuro”.

6) “Innovar continuamente en educación al ritmo que la tecnología emergente da forma al futuro del aprendizaje: internet de las cosas, análisis de datos, inteligencia artificial generativa, realidad virtual y aumentada”.

La no obligatoriedad

“El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, señaló Milei al explicar su propuesta educativa.

Los especialistas bahienses también se opusieron a esa idea.

“La gran mayoría de los países ha avanzado hacia la obligatoriedad del secundario completo. Comprendieron que el Estado no puede desentenderse de esa situación, porque esos ciudadanos jóvenes serán el futuro de ese país y una persona formada seguramente tendrá más proyección que una que no tuvo ganas de ir a la escuela”, explicó Menghini.

“En el contexto de nuestro país, y luego de lo nocivas que resultaron algunas medidas en materia educativa, como lo fue la extensa interrupción de la presencialidad en la provincia de Buenos Aires es inaplicable la suspensión de la obligatoriedad. Muy por el contrario, es sumamente importante que se trabaje fuertemente en el retorno a la escuela de quienes aún no lo hayan hecho. Hay que devolverle a la escuela su rol pedagógico”, opinó Fabiola Buosi.

Lic. Fabiola Buosi

“Creo que la educación es la única vía para revertir la decadencia que sufrimos como sociedad y como país. Es demasiado importante como para ser intervenida por supuestos personajes iluminados. Es fundamental que les exijamos a todos los candidatos, según los cargos a los que se presenten, precisiones de este tipo, planes que puedan ser consensuados y convertidos en políticas de Estado para su sustentabilidad a largo plazo. Los programas escritos son verdaderos compromisos con los votantes, brindan posibilidad de seguimiento, premios y castigos. El resultado de votar “personas” en lugar de “programas” está a la vista”, añadió Ercoli.

Un impedimento constitucional

A diferencia de la propuesta de Milei de dolarizar la economía, la dificultad para aplicar un sistema de vouchers en la Argentina no radica en problemas técnicos o en las consecuencias, sino en su imposibilidad fáctica, que se remonta 170 años atrás.

Un Presidente no puede establecer un sistema de vouchers educativos porque según la Constitución de 1853 (con sus reformas de 1860 y 1994) la educación depende de cada una las provincias, no del gobierno nacional.

Es decir, para instalar un sistema de libre elección de escuelas se debería modificar el artículo quinto de la Constitución Nacional, desempoderar a las provincias, nacionalizar la educación y cambiar el esquema de coparticipación federal de impuestos.

Este fue el mismo motivo que inhibió a Donald Trump en su momento: el carácter federal del sistema educativo.