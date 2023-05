Mirá: no había convertido puntos y el DT lo obligó a tirar la última

No había convertido en 12m36 sumados en cancha, restaban 12 segundos y el técnico Chus Mateo dibujó en la pizarra la jugada de cierre para él.

"El entrenador pintó la jugada para mí en el tiempo muerto, me obligó él a tirar. Por suerte salió bien. Intenté ir a mi derecha y me paré en el medio de la zona porque su jugador grande estaba dentro y el mío me había dejado un metro", describió Sergio Llull, el héroe que tiró en la cara de Mustapha Fall.

"Elevé la pelota y entró, así que genial -agregó-. El entrenador y mis compañeros creen en mí para este tipo de tiros y estoy muy contento de ayudar al equipo a ganar", Llul, que sumó su tercera Euroliga.

Con esta conversión, Real Madrid le ganó a Olympiakos, por 79 a 78 y el undécimo título de la Euroliga.

Mirá la definición: