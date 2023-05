Marcos Hermann: "En la cancha, el vestuario o en un asado somos una familia"

Marcos Hermann tuvo una destacada actuación ayer en el triunfo de Sansinena (3-0) sobre Germinal de Rawson, por la fecha 13 del torneo Federal A, lo que le permite al conjunto tripero ubicarse en la tercera colocación de la Zona 1.

El autor de la tercera conquista del elenco cerrense estuvo en Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, y dejó sus senaciones de lo que fue el partido.

"Contento por haber convertido un gol y porque el equipo sumó tres puntos. Salimos convencidos de lo que teníamos que hacer y eso quedó plasmado en los primeros minutos, donde fuimos superiores a Germinal. Estuvimos metidos los 90 minutos, porque no te podés descuidar; nunca aflojamos el acelerador, eso es lo que nos permitió hacer esa diferencia", dijo el jugador nacido en Aldea Santa María, un pueblo de 500 habitantes cercano a Paraná (Entre Ríos).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Lo que me pide el técnico, Sebastián Polla, es que a la hora de atacar, cuando la pelota va por el sector izquierdo trate de llegar como un segundo '9', atrás de Nico Parodi. Y si la jugada va por mi sector, el derecho, que desborde y tire el centro. A la hora de defender debo cumplir con el retroceso de seguir al lateral; es mi obligación", afirmó Hermann.

El delantero, que se hizo conocido en Patronato, donde tuvo un breve paso, siguió su carrera en Atlético de Rafaela -jugó en Reserva- y, luego, recaló en Estudiantes de Río Cuarto, para jugar en la B Nacional, se mostró optimista a la hora de evaluar el futuro del equipo.

"El objetivo es estar ente los cuatro mejores, no resignar nada de local y cuando salimos tratar de sumar. Vengo de jugar en la B Nacional con Estudiantes de Río Cuarto; se dio todo muy rápido. De una semana para la otra hice contrato, debuté, jugué varios partidos y pude convertir un gol. Nunca miré al Federal A como un escalón más abajo, para mí es sumar en lo deportivo, seguir aprendiendo y pensando en el mañana, porque como todo jugador mi sueño es llegar a una Primera división", resaltó.

El entrerriano le dio valor a la conformación del grupo de futbolistas en Sansinena, habida cuenta que llegaron 25 refuerzos y que la adaptación fue excelente.

"Tanto en la cancha como en el vestuario, o cuando organizamos una comida entre los jugadores, nos sentimos una familia porque todos nos defendemos. Tiramos todos para el mismo lado", aseguró.

"¿El distinto del grupo? Facundo Rojas. Todo el tiempo tira chistes, hace reír al grupo. El más serio es Robles. Fran, por ahí, larga alguna puteada al aire... Pero no hay uno que se enoje; en determinados momentos no se puede hacer un chiste, todos estamos serios entrenando o prestando atención. Hay otros días donde todos no reímos, jodemos...", contó.

Mirá el programa completo: