Agustina Cavalli: debut, caída, revancha y podio en Ecuador

Un fin de semana agridulce superó Agustina Cavalli en Riobamba, Ecuador, sede del Campeonato Panamericano y de la quinta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX Racing.

La bahiense sufrió una caída el sábado y debió conformarse con el octavo lugar, cuando completaba su debut en la categoría championship del Panamericano.

Al día siguiente, por la Copa Latina, logró subirse a lo más alto del podio y continuar sumando puntos rumbo a su gran sueño: acceder a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Pasó mi primer Panamericano en categoría championship. Caída el primer día y un primer puesto para el segundo. Uno no se da cuenta lo mucho que quiere algo hasta que se le escapa y yo aprendí esto en carne propia este fin de semana, solo queda aprender y seguir por el camino difícil", expresó la bahiense ante la posibilidad perdida de la plaza nominal directa a los Olímpicos.

"Gracias a todo el equipo detrás mío y a la gente que me apoya desde casa, como siempre un placer representar estos colores. See you next time", agregó.

La brasileña Paola Reis (y el estadounidense Kamren Larsen entre los varones) consiguió la plaza olímpica, tras imponerse en Riobamba. La ciclista de 23 años estuvo acompañada en el podio por la canadiense Molly Simpson y la también brasileña Priscilla Stevaux.

Domenica Azuero (4º, Ecuador), Andrea Escobar (5º, Colombia), Laura Ordóñez (6º, Colombia) y Rosario Aguilera (7º, Chile) completaron las posiciones junto a Cavalli.

En tanto, Exequiel Torres fue cuarto en la categoría Élite, Federico Capello séptimo en Junior y dos argentinos fueron campeones: el cordobés Valentino Vallejo en 16 años y el riojano Thomas Maturano en Junior.

Turquía, el próximo destino

La actividad de Cavalli continuará con el desarrollo de la Copa del Mundo: su próxima parada será entonces en Sakarya, Turquía, los días 3 y 4 de junio, en el inicio de dicha competencia.

Tras un breve paso por nuestro país, la rider se dirigirá a Europa para formar parte por primera vez, pospandemia, de la Copa en la categoría élite.

Más adelante se correrá en Papendal, Países Bajos, con los rounds 3 y 4. Sarrians (Francia) y Santiago del Estero completará la grilla de la temporada 2023 en la especialidad.

En el medio se correrá el Mundial, previsto para agosto en Glasgow (Escocia).

Asimismo, la mejor exponente de la disciplina en nuestro país afrontará en octubre los Juegos Panamericanos Santiago 2023, certamen al que asistirá gracias al boleto que logró al consagrarse campeona en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle, celebrados en Colombia a fines de 2021.