Foo Fighters anunció quién será el baterista que reemplazará a Hawkins

La banda norteamericana Foo Fighters reveló que el sesionista Josh Freese será el nuevo baterista que reemplazará a Taylor Hawkins, quien murió en Colombia el año pasado, en el marco de una gira que comenzará el próximo 24 de mayo en New Hampshire, informó el grupo con un video.

A través de una transmisión en vivo titulada "Foo Fighters: Preparing Music for Concerts" ("Foo Fighters: preparando música para los conciertos" en español) emitida ayer, el grupo conformado por Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee mostró quién será su nuevo baterista y anunció el lanzamiento de una nueva producción llamada "But Here We Are" y que se presentará el próximo 2 de junio.

En el video planteado en tono de comedia se ve a todos los miembros haciendo chistes en la sala de ensayo cuando tres bateristas de primer nivel llaman a la puerta: Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers; Tommy Lee de Motley Crue, y Danny Carey de Tool, diciendo cosas como: "Hay un Mercedes blanco bloqueando mi auto".

Finalmente, se escucha una voz que grita: "¡Disculpen!" y cuando los integrantes de la banda se dan vuelta miran a Freese, que está sentado detrás de una batería pero que hasta ese momento había estado fuera de cámara. Y agrega: "¿Podemos tocar?" y la banda se lanza a las canciones de su próximo álbum.

Freese, de 50 años, participó en más de 300 grabaciones con músicos de distintos estilos, desde pop hasta rock y country. Fue parte de la banda The Vandals y tocó con grupos como Nine Inch Nails, Devo, A Perfect Circle y Guns N' Roses. Desde 2003 también forma parte de las grabaciones de estudio de The Offspring, informó la prensa internacional.

Por ahora se desconoce si integrará oficialmente la banda o será una incorporación temporal.

El 25 de marzo de 2022 pasado, Taylor Hawkins fue hallado muerto a los 50 años en un hotel de Bogotá, Colombia, en donde el grupo se encontraba para participar del Festival Estéreo Picnic.

Con formación en percusión clásica desde niño, tomó como modelos de baterista de rock a Roger Taylor de Queen y a Stewart Copeland de The Police; y configuró así un versátil estilo que combinaba potencia y técnica.

Aunque integró varias bandas desde joven, comenzó a transitar el camino del profesionalismo cuando formó parte del grupo que acompañó a Alanis Morissette en la presentación de su exitoso disco "Jagged Little Pill".

La gira sirvió de plataforma para que fuera convocado por el ex Nirvana Dave Grohl para sumarse a Foo Fighters, en donde se ganó un lugar fundamental. (Télam)