Cuando Germinal “durmió”, Sansinena lo hizo “cartera”: 3-0 en 28 minutos

Más que a un análisis, el convencimiento y la forma con que Sansinena encaró el encuentro me provocaron un cruce de ideas y que, al menos esta vez, la reflexión tenga más peso que el énfasis en la opinión: estos son los nombres y el dibujo táctico para encarar un tren de frente, este es el equipo ideal que le permite pensar en sí mismo y no tanto en el rival. Hoy cumplió con la voz de su conciencia y fue ese ser dominante que en otras ocasiones no se animó a ser.

La idea del albirrojo cerrense “germinó” de entrada. Lo que tenía en mente lo ejecutó con un laudable compromiso grupal y la certeza de que forzando el error ajeno podía poner en apuros a un elenco visitante dispuesto al roce (a veces mal intencionado) y con artillería pesada para el juego aéreo.

En 28 minutos, Sansinena se puso 3-0 arriba sobre Germinal, el partido terminó en ese preciso instante y es la primera vez que el cerrense marca tres goles en un primer tiempo actuando como local en su corta historia en el Federal A.

Con un 4-2-3-1, siendo ancho y con modo activo permanente, el dueño de casa, con pelotas cruzadas y combinaciones positivas entre los volantes internos y externos, sacó de quicio a un conjunto chubutense que cuando se durmió fue cartera.

Dos goles en contra ante centros venenosos y el tercero de Hermann en una salida rápida y frente a rivales que miraban “pajaritos” abrió más la grieta entre el que estaba bien y el que no sintonizaba la concentración con la contracción a las marcas.

El visitante se equivocaba hasta jugando para atrás, y en medio de ese aquelarre sin control, Ramírez le dio un manotazo en la cara a Hermann y se hizo expulsar antes de que finalice la etapa inicial.

Al comienzo del complemento, el que debió ver la roja fue Terán, que le aplicó dos puñetazos a Weichniak mientras disputaban la redonda en la zona media. El árbitro Marcelo Sanz, celoso con el silbato y sin criterio para aplicar la ley de ventaja, vio la doble agresión del defensor sureño, pero había pasado muy poco tiempo de la expulsión del 3 y, como suele ocurrir, “siga, siga…”

“Ganamos con autoridad y porque siempre lo fuimos a buscar”, señaló Patricio Moyano, de gran primer tiempo.

Aún con uno menos, Germinal no dejó de insistir en la “cancha de arriba”, aunque la posesión del balón y la tenencia siempre fue propiedad del local, que escaló al tercer puesto y que parece haberse convencido de que para ganar hay que creer más en sí mismo que en cualquier otra cuestión.

La síntesis

Sansinena 3 (4-2-3-1)

Chaves 6

Santángelo 5

Piro 6

Weichniak 6

Vitale (c) 6

Romero 7

ROBLES 8

Hermnann 7

Veliz 7

Moyano 7

Parodi 6

DT: Sebastián Polla

Germinal 0 (4-1-3-2)

M. López 3

Castillo 4

Motroni 3

Terán 5

G. Ramírez 3

Cárdenas 5

Obredor 4

Pellejero (c) 6

L. Villalba 4

Díaz Benítez 4

Mikeas Martínez 6

DT: Mario Martínez

PT. Goles de Obredor (G), en contra, a los 10m.; Motroni (G), en contra, a los 18m. y Hermann (S), a los 28m. A los 38m. fue expulsado G. Ramírez (G).

ST. No hubo goles.

Cambios. 67m. Caravaca (4) por Hermann, M. Agüero (6) por Veliz y S. Suárez (5) por Parodi, 74m. M. Núñez por Santángelo y 76m. A. Herrea por Piro, en Sansinena; 67m. Dichiara (6) por Mikeas Martínez y G. Fernández (4) por Obredor y 77m. G. Morón por L. Villalba y J. Ríos por Díaz Benítez, en Germinal.

Amonestados. Veliz (46m.), Piro (66m.), Caravaca (72m.), S. Suárez (75m.), Chaves (75m.) y Agüero (88m.), en Sansinena; Mikeas Martínez (6m.), Obredor (20m.), Díaz Benítez (21m.), Motroni (65m.) y B. Castillo (82m.), en Germinal.

Arbitro. Marcelo Sanz (5).

Cancha. Sansinena (6).