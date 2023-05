Barrio Noroeste: la policía busca a un sujeto que baleó a un hombre

La policía investiga un ataque ocurrido anoche en el barrio Noroeste, donde un hombre fue atacado por un desconocido y recibió un disparo de arma de fuego, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo en el sector de Pampa Central al 700, cuando Carlos Eduardo Figueroa, de 37 años, caminaba por el sector y resultó lesionado por un proyectil que le provocó heridas en uno de sus brazos y el tórax.

La víctima fue trasladada al Hospital Municipal en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre, donde, según indicaron voceros policiales, se encuentra internado en observación.

Las fuentes señalaron que el sujeto manifestó que fue atacado desde atrás y que no vio al agresor. También indicó que "no sospecha de nadie" y que no deseaba denunciar lo sucedido.

De todas maneras, desde la seccional Quinta se iniciaron actuaciones de oficio por el delito de lesiones.