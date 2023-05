Jorge Rial publicó el informe médico que confirma que estuvo muerto

A tres semanas del difícil momento que pasó al ser internado de urgencia en Colombia, el conductor Jorge Rial publicó en sus redes sociales el informe médico que confirma que el paro cardiorrespiratorio que sufrió se extendió por 10 minutos.

Eso quiere decir que el periodista permaneció muerto por ese lapso de tiempo, tal como había revelado él mismo días atrás.

Rial sufrió un infarto el pasado 29 de abril mientras vacacionaba en Colombia con su pareja, María del Mar Ramón. De inmediato fue trasladado a la clínica Country de Bogotá, donde permaneció internado por unos días.

Al poco tiempo de haberse dado a conocer la noticia, crecía el rumor de que el conductor de Argenzuela había estado muerto. Más adelante, fue el propio conductor quien confirmó esos rumores. “Nadie está preparado para morirse. Y literalmente fue lo que me pasó", había explicado Jorge en su programa en Radio 10.

Y aclaró: "En mi hoja clínica, que me la hicieron leer después, dice muerte súbita. Estuve más o menos diez minutos (muerto). Estuvieron diez minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos. De hecho me duele mucho la caja torácica".

Sin embargo, hubo quienes desconfiaron de las palabras del exconductor de Intrusos, y por esa razón este sábado Rial subió a su cuenta de Instagram una foto del informe que confirma su versión.

“Choque cardiogénico revertido, paro cardiorrespiratorio por 10 minutos”, se lee en una parte del documento médico.

“Hace tres semanas... 10 minutos”, sumó Rial.

El conductor se recupera favorablemente tras el episodio. El pasado miércoles se sometió a una cirugía en la que le colocaron un dispositivo para detectar arritmias cardíacas y poco a poco retoma sus actividades laborales.