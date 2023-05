La Armonía ganó un partido picante: hubo polémica, cuatro rojas y siete goles

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La Armonía y Bella Vista jugaron un partido picante, con todos los condimentos: hubo siete goles, cuatro expulsados y acciones polémicas.

El cotejo terminó 4 a 3 en favor del velezano, que escaló a la segunda posición e igualó la línea del cuadro gallego.

Para los ojos del espectador los siete goles ameritan hablar de un "partidazo" en el estadio Hermanos Francani. Y se dio así porque los dos equipos estuvieron predispuestos a buscar el arco rival.

El local no sólo gana todo lo que se le pone enfrente en su cancha, sino que hace trastabillar a los rivales más encumbrados. Esta vez, la víctima fue bella Vista, que al caer derrotado resignó su condición de líder.

Sin embargo, las expulsiones empañaron un poco la fiesta y originaron varias protestas que desnaturalizaron el juego y dejaron al árbitro principal un tanto expuesto en tener que dar explicaciones (ver testimonio del árbitro).

Las rojas estuvieron bien, pero también hubo algunas patadas que quedaron pendientes de sanción. Y reclamos airados del cuerpo técnico de Bella Vista, por entender que no se obró como correspondía en segunda conquista de Franco Pane.

"El codazo exitió, es cierto, pero porqué dejás seguir y no parás la acción para expulsar. Si dejás seguir y hay gol no podés volver atrás", le reclamó airadamente uno de los ayudantes de Daniel Correa, muy molesto con la decisión.

En lo futbolístico salió un partido abierto y vistoso, de esos que se dan muy de tanto en tanto. Ambos equipos mostraron sus armas de mitad hacia arriba, a la vez que expusieron gruesos errores defensivos para el lucimiento de los que saben.

La apertura llegó por un penal de Sacomani a Fidel Tourn. Se lo come, porque el "9" se interpone al rechazo del "5" en el área y recibe un patadón en una pantorrilla.

El penal fue claro y el encargado de convertir, con el visto bueno del "Pato" Linares, fue Juan Martín González, quien definió al medio del arco.

Encima, tras cartón, el palo le negó a Linares lo que pudo haber sido el segundo.

Bella Vista reaccionó rápido y llegó al empate porque tiene jugadores punzantes. Lucas Martínez metió un cambio de frente donde la pelota lo sobró a Antón. Intrevado, inteligente, mandó el centro de primera y Alejandro Otero definió con la cabeza. 1-1.

El estado de ánimo de la visita creció. Mayer falló por centímetros en un remate cruzado, pero enseguida vino el penal de Carta sobre Mayer, tras una corrida del delantero que se filtraba solo, y fue derribado, que Quique Gutiérrez transformó en gol con un tiro rasante bien colocado. 2-1.

Pero la alegría duró poquito porque, en el ida y vuelta, Mendoza alargó para Ignacio Burgos, éste ganó la cuerda por la derecha y mandó el centro de la muerte. Con todo el arco a su disposición Linares no falló y el empate se cristalizó de nuevo. 2-2.

Y cuando el primer tiempo se agotaba, otra vez Linares frotó la lámpara clarificando para Burgos, quien filtró un pase a espaldas de Esparza para dejar a Tourn mano a mano con Francisco Martínez, El juvenil definió por abajo del cuerpo, como esos goleadores que no perdonan. 3-2.

Para el complemento Bella Vista ya había perdido a Mayer por lesión, pero el equipo no lo sintió porque el ingresado Franco Pane venía con los botines lustrados

A los 3 minutos, Linares metió un pase recto para la corrida de Torun, quien le ganó la posición a Erico Wlker, pero recibió un golpe que lo desestabilizó. Roja directa por último hombre, ya que el delantero se iba solito para enfrentar al golero.

Mellado entró por Reule y Quique Gutiérrez ocupó el lateral.

No se habían acomodado todavía cuando Pane recibió un centro de Lucas Martínez, el fondo velezano durmió y Pane estuvo atento para ejecutar a Torres. 3-3.

En ese momento de incertidumbre fue nuevamente el local el que sacó ventaja. Un centro de Marcio Antón para Fidel Tourn, quien dominó a espaldas de Gutiérrez, luego lo desairó y despachó un derechazo letal al primer palo. 4-3.

Se ve que el festejo no le gustó a Quique, porque unos minutos después -a los 15- privó a su equipo de anotar el empate. Codazo sobre Tourn, la jugada que sigue su curso y Pane que vuelve a convertir. El juez retrotrae y anula instancias del asistente, pero se tuvo que bancar la arremetida de todo el plantel de Bella Vista.

"El cuarto gol de Bella Vista lo anulo porque dejé terminar la jugada y luego tengo que retrotraer la acción para expulsar a Juan Enrique Gutiérrez. Cuando se produce la falta, que yo no veo, recibo la notificación de mi asistente (Oscar Lazo), de que había un codazo, aunque reglamentariamente tengo que dejar seguir. La pelota termina en gol y el reclamo de Bella Vista es porqué no lo convalidé y porqué no corté antes el juego para sancionar. No lo hice porque no podía determinar si la falta era para expulsar o no. Cuando Lazzo me dice que fue codazo de expulsión entendí que era roja y reanudación para La Armonía", explicó Navarro.

La superioridad numérica no pudo ser aprovechada por el dueño de casa, que cometió dos errores: no convertir y exponerse a las tarjetas.

Juan Martín González le aplicó un codazo a Otero y se fue a las duchas, mientras que el ingresado Rodrígo González le fue fuerte a Espara y siguió el mismo camino, lo que pareció una sanción algo exagerada.

Los diez de adición pusieron a Bella Vista a tiro del empate, pero también el velezano tuvo sus chances

Por trámite y resolución, La Armonía fue un justo ganador, aunque también hay que valorar todo lo bueno que ofreció Bella Vista cuando se dedicó a jugar.

A favor del árbitro: los codazos son agresiones y no se pueden discutir.

Para reprochar al resto de los protagonistas: la falta de empatía entre algunos jugadores que termina dejando una pequeña mancha en medio de un gran partido.

El dato

La Armonía, que totaliza 19 puntos de local sobre los 21 que lleva en la tabla -8 victorias y dos empates- siendo Pacífico de Cabildo el último en salir airoso de esa cancha el 24 de septimebre de 2022, cuando se impuso 2 a 1.

La síntesis

LA ARMONÍA 4 (4-4-1-1)

V. Torres 4

Mendoza 5

Carta 4

Díaz Bender 5

Antón 4

Burgos 7

Cuello 5

J. M. González 6

Ruiz 5

Linares (c) 8

Fidel Tourn 9

DT: Rodolfo Cuello

BELLA VISTA 3 (4-3-1-2)

F. Martínez 4

T. Díaz 4

E. Walker 4

Esparza 5

Reule 4

Otero 7

Sacomani (c) 5

Intrevado 7

J.E. Gutiérrez 4

Mayer 7

L. Martínez 7

DT: Daniel Correa.

PT. Goles de J.M. González (LA), de penal, a los 8m.; A. Otero (BV), a los 19m.; J.E. Gutiérrez (BV), de penal, a los 36m.; W. Linares (LA), a los 39m. y F. Tourn (LA), a los 39m.

ST. Goles de Pane (BV), a los 9m. y Tourn (LA), a los 15m.

Incidencias. Fueron expulsados Walker (BV), a los 48m.; Gutiérrez (BV), a los 64m.; J.M. González (LA), a los 91m. y R. González (LA), a los 96m.

Cambios. 55m. Vega (5) por Cuello, 60m. Castiglioni por Ruiz, 76m. Usuldinger por Burgos y 77m. R. González por Mendoza, en La Armonía; 43m. Pane (6) por Mayer, 53m. Mellado (5) por Reule y 76m. Llanos por Intrevado y Vogel por T. Díaz, Bella Vista.

Árbitro. Sebastián Navarro (6).

Cancha. La Armonía (buena).