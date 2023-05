Rocky, de los Nuggets, hace cosas como estas, por 625.000 dólares

Las mascotas de los equipos de la NBA a veces son tan protagonistas como los propios jugadores. Varios equipos se identifican con estos personajes en su mayoría carismáticos, que cumplen un rol fundamental en el espectáculo que rodea al partido mismo.

Anoche Rocky, la mascota de los Nuggets, se llevó todos los aplausos al término del primer cuarto, en el partido que Denver le ganó a Phoenix, por 97 a 87, para ponerse 2-0 en las semifinales del Oeste.

El salario promedio de una mascota en la NBA es de 60.000 dólares anuales, aunque hay algunas que se embolsan bastante más dinero por su trabajo. No todas son igual de populares.

Las que más destacan Benny 'The Bull' (Chicago Bulls) con 400.000 dólares, Go el gorila (Phoenix Suns) con 200.000 y Hugo 'The Hornet' (Charlotte Hornets) con 100.000 dólares.

Pero sin duda sorprende Rocky, el león de montaña de Denver Nuggets que según 'Sports Business Journal' se lleva 625.000 dólares anuales superando por muy poco a Harry el águila de los Atlanta Hawks, que gana 600.000 dólares.