La China Suárez lanzó un furioso descargo contra Guillermo Coppola

Este lunes Guillermo Coppola estuvo de invitado en "Intrusos" (América) y la actual conductora, Marcela Tauro, reveló una conversación que habían tenido entre ellos la semana pasada en la que se refirieron al presente amoroso de "La China" Suárez tras su separación de Rusherking. “‘¿A que no sabés con quién está saliendo La China?’, me dijo. Entonces con una amiga empezamos: ‘¿Es jugador de fútbol? ¿Años?’. Y él me dijo: ‘Casi 60′”, reveló ante la sorpresa de toda la mesa. “Cambió juventud por experiencia”, aclaró Coppola.

“Si llegamos a tener la información exacta, la decimos”, dijo después el exmanager de Diego Maradona ante las insistentes preguntas del panel. Y para atajarse, agregó: “No tenemos bien definido de qué rubro es el señor. No tenemos tanta data”.

Ante esta especie de enigmático, fue la propia actriz quien salió al cruce: lo hizo a través de una serie de mensajes publicados en sus Instagram Stories.

“Dejen en paz a la gente. Llamé al señor (Guillermo Coppola) que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”, comenzó escribiendo en el primero de los tres mensajes que publicó durante la noche del lunes. “Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su ‘trabajo’ para joderle la vida a otros”, disparó a continuación.

“¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”, agregó en la siguiente publicación.

“Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Ahí se entiende?”, cerró la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, muy indignada.

A comienzos de abril, fue la propia actriz quien confirmó su separación de Rusherking. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió Suárez en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, acompañándo el texto con un video.

Thomas Nicolás Tobar –tal es el verdadero nombre del cantante– también habló públicamente de la separación. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, expresó. (Teleshow)