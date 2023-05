Las fuerzas de seguridad y peritos de Bomberos de Policía aseguraron que el incendio ocurrido en la madrugada de Monte Hermoso en el parador La Marea, y que provocó casi pérdidas totales en la estructura edilicia, no fue provocado en forma adrede.

Según se indicó a este medio, el foco se habría provocado en la zona del baño y la cocina, desde donde se había propagado por todo el edificio.

En ese sentido, el jefe de la Policía Comunal montehermoseña, Fernando Vera, manifestó que cuando el fuego se extendió muy rápidamente por todo el parador, “provocando daños materiales de casi un 100 por ciento”.

“Una vez que se sofocó, las pericias de los peritos de Bomberos de Policía de Bahía Blanca, determinaron que no hubo intencionalidad: no se encontró ningún elemento líquido en el lugar. Investigamos las distintas filmaciones y por el momento pareciera ser que no hubo intencionalidad, sino que el incendio tiene que ver con un cortocircuito y no porque alguien lo haya provocado”, sostuvo.

Además, remarcó que los dueños del emprendimiento también descartaron que alguien hubiese provocado el siniestro.

“El parador estaba sin actividad comercial, aunque contaba con seguro. Por suerte, no hubo lesionados ni víctimas”, dijo.

Por su parte, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso, Heber Hurts, remarcó que para apagar el incendio debieron trabajar casi seis horas cinco dotaciones de servidores públicos.

“Al llegar la primera doración, pidió más personal y agua. El fuego avanzaba en forma agresiva por el techo, ayudado por el viento, debido a la mucha presencia de madera, freidoras y aceite”, sostuvo.