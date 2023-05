Le arrebataron la moto en la calle: "Ya no se puede seguir así"

A plena luz del día y frente a varias personas, un delincuente le arrebató la moto a una mujer y se dio a la fuga.

El hecho se produjo en el sector de calle Sócrates al 2.500 y resultó víctima Luisa Esther Scherger, de 62 años, quien fue despojada de un rodado marca Mondial, patente A180NYL.

"Llegué a una farmacia y como había mucha gente salí y puse en marcha la moto, porque no cargaba bien la batería. Me quedé al lado, estaba a un metro y medio. En un momento veo que venía caminando un muchacho por el medio de la calle, que me llamó la atención porque tenía un casco y una campera gruesa, pese a que ese día hacía calor", indicó la víctima en declaraciones al programa Panorama de LU2.

"Cuando se acercó me miró y yo intenté arrimarme, pero pegó un salto y se la llevo, fue increíble", agregó.

Manifestó que lo ocurrido dejó sin reacción posible a todas las personas que estaban en el lugar.

"Había otras mujeres mayores y no pudimos hacer nada. Los farmacéuticos vieron todo desde adentro. Era una persona joven".

Scherger describió que había comprado la moto hace apenas dos meses y que la utilizaba para trabajar.

"Soy jubilada, y como a todos no me alcanza la plata, por eso debo hacer otras cosas. Esto me complica para concurrir a las ferias donde trabajo. También había empezado a vender lencería y en la moto tenía pedidos para entregar que se los llevó el ladrón y ahora debo pagar".

"Ahora tengo idea de conseguirme un carrito para poder ir a la feria, porque no puedo dejar de ir".

Finalmente, la mujer reflexionó acerca de lo sucedido.

"Lamentablemente hay más gente mala que buena en este país. En el (Hospital) Penna le roban a los trabajadores sus motos y uno abre Facebook y se enterar de otros robos. Ya no se puede seguir así. A mi me cortaron las piernas".