Pampita escrachada por no querer apoyar una causa benéfica

Todo comenzó cuando la ex participante de La Academia de ShowMatch, Mar Tarres le escribió vía Instagram a Pampita para que la ayudara a difundir su proyecto de crear un hospital público veterinario, para lo que necesita reunir una importante suma de dinero.

En la conversación que mantuvo con Pampita, que la propia influencer compartió en su cuenta de Instagram, ella le pide: "Caro podes firmar nada más por un hospital público veterinario ya". La respuesta de la modelo fue respetuosa, pero contundente: "Hola Mar! No puedo. Beso!".

Molesta por la respuesta que recibió de Pampita, Mar publicó un fuerte descargo. "Yo entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, perros y caballos es de todos", señaló y sumó: "Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir (a los animales)".

La esposa de Roberto García Moritán leyó la publicación de Mar y le contestó, muy molesta porque haya hecho pública la breve conversación que mantuvieron y luego la salga a criticar.

"Sos una busca fama! Sino no se entiende! Te colgás de mí para ver si algún portal te levanta la nota! Que seguro te sale bien!", arrancó Pampita.

Y siguió: Que pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa".

Mar, quien sí recibió el apoyo de famosos como Guillermina Valdes y Leo Montero, no se quedó callada y le contestó a la modelo. "Ah y cuando andabas con Pico (Mónaco) llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata no podías ayudar", apuntó la influencer.

​Luego, Mar fue por más y fue al cruce con temas de la vida personal de la modelo y conductora. Aseguró que ella no se considera una "busca fama", ya que optó por su "salud mental" dejar Buenos Aires para radicarse en Córdoba "en medio de la paz y tranquilidad".

Aseguró que: "No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa".

"Si te hubiera ofrecido 5 mil dólares quizás firmabas", cerró Tarres, quien luego optó por borrar la publicación de Instagram en la que comenzó su cruce con Pampita. ¨(Clarín)