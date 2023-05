El "Colo" Díaz Bender habló del gran presente de La Armonía

El club La Armonía transita uno de sus mejores momentos futbolísticos de la máxima divisional de la Liga del Sur. Y Nicolás Díaz Bender, uno de los puntales del conjunto velezano, habló del presente del equipo y del trascendental partido que se viene -mañana desde las 15.30- ante el líder Bella Vista.

El "Colo" pasó por Diario Deportivo, que se emite a través de la plataforma La Nueva Play de lunes viernes de 13.30 a 14.30, y dejó conceptos valiosos respecto del funcionaimiento del conjunto que dirige Fito Cuello.

También repasó su extensa carrera, los inicios en Villa Mitre y la inclniación por el básquetbol cuando empezó a dar sus primeros pasos en el deporte.

"Soy categoría '87; con la naranja me defendía bastante bien. Tenía de compañeros a Juan Ignacio Gómez y Marcelo Berdini. ¿De qué jugaba? Era uno de los más grandes en estatura, me mandaba abajo del aro. Era de correr bastante, jajaja", dijo Díaz Bender.

"En el fútbol he pasado por varios clubes y he jugado dejando todo en la cacnha. He recibido insultos de afuera, eso siempre está. Pero cuando a uno lo insultan es porque están haciendo las cosas bien", señaló el aguerrido defensor, uno de los jugadores más queridos del plantel.

"El grupo está firme; cuando las ideas son claras es más sencillo. Teníamos la mente puesta en zafar del descenso, pero ahora nos encontramos con otra realidad y estamos expectantes porque el equipo está para clasificar arriba. En cierta forma nos ilusionamos con eso", remarcó.

El "Colo" también valoró la fortaleza del equipo cuando juega de local.

"Nos hicimos muy fuertes. Hablamos entre los chicos y con el mismo técnico, porque hacía años que La Armonía no tenía una localía tan fuerte. Antes venían a jugar para llevarse los tres puntos y ahora vienen pensando en ver si pueden sacar algo. De vistante también estamos sumando", añadió.

"Tenemos en claro nuestra función dentro del plantel, ya sea jugar 5, 10 o 20 minutos, o todo el partido; estamos para sumar. En la Liga no te podés relajar porque perdés dos partidos seguidos y te achican la ventaja. Hoy sorprende ver a equipos como Sporting, que se armó para pelear arriba, y Tiro, el último campeón, estar allá abajo. Nosotros aprovechamos muy bien cada momento y estamos en un lugar que nos ganamos", sintetizó.

