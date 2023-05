¿Por qué la inundación en Imola complica la carrera de Montecarlo?

El caos continúa en la zona de Emilia Romagna, en Italia, donde las inundaciones de las últimas horas no solo motivaron la cancelación del Gran Premio de Imola de Fórmula 1, sino que además causaron un desastre en la población.

En cuanto a lo deportivo, por estas horas, más allá que la prioridad es atender las necesidad de los ciudadanos, la preocupación reinante entre los directivos de la máxima y los equipos radica en cómo desmontar el paddock, considerando las enormes complicaciones ocasionadas por la lluvia.

Y es que exactamente en una semana comenzará la actividad en el Principado de Mónaco, en las tradicionales calles de Montecarlo, por lo que el tiempo apremia para desmontar el circo y trasladarlo hacia las adyacencias del Mar Mediterráneo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De momento, el Autódromo Enzo y Dino Ferrari es inaccesible para personal profesional y las perspectivas de mejora no son demasiadas. No obstante, desde la máxima dieron tranquilidad en que el GP de Mónaco no correría peligro.

Por otra parte, el CEO de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicale, consideró que de haberse corrido el Gran Premio de Emilia Romagna hubiese sido "un insulto al sentido común", en alusión a la decisión que se tomó de cancelarlo a causa de los temporales e inundaciones que azotan a esa región italiana.

"El espectáculo no siempre puede continuar", dijo Domenicali en declaraciones realizadas en Imola y que publicó el periódico Tuttosport.

Al explicar las razones de la decisión de suspender el GP de Italia, el dirigente dijo: "Imaginar recibir a la multitud de hinchas en Imola en un contexto devastado hubiera sido un insulto al sentido común".

"No había alternativas aunque por un momento tenía la esperanza de que sería posible salvar el evento" continuó el dirigente y precisó: "Llegué temprano desde Londres, donde resido, para comprobar personalmente la situación, Imola es mi ciudad y no estaban dadas las condiciones".