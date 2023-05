Nadal confirmó lo que se sospechaba y le puso fecha a su retiro

Contra el paso del tiempo no se puede combatir. Y es esa la principal batalla que hoy en día afronta, más que nunca el español Rafael Nadal, quien hoy hizo el anuncio que varios esperaban.

Aquejado por las lesiones, una marca registrada a lo largo de su carrera pero que, a esta altura, juegan un papel más determinante aún, el mallorquín confirmó que no estará presente en Roland Garros.

París sin Rafa, el mosquetero que levantó la copa en 14 oportunidades y que desde 2005 a la fecha lo vio competir de manera ininterrumpida.

"No se puede estar exigiendo más y más al cuerpo, porque en algún momento dice hasta aquí y saca la bandera. A partir de ahora veremos hasta cuando puedo seguir y cuando parar”, contó Rafa en la conferencia de prensa convocada por él mismo en la víspera.

“No jugaré Roland Garros, no jugaré por unos meses y si vuelvo, el del año que viene será mi último año”, agregó Rafa, ganador de 22 títulos de Grand Slam, quien no compite desde Australia por una lesión en el psoas.

Los anuncios de Nadal, de 36 años, continuaron y también refirieron, naturalmente, a su futuro como tenista profesional; interrogante que se desprendió casi por decantación a raíz de su baja en París, algo que él mismo respondió sin que se le pregunte…

"Voy a intentar que mi último año no sea solo un año de comparsa, si no que voy a intentar estar al mejor nivel para competir. Si voy a volver a ser competitivo el año que viene, no lo sé”, expresó.

"Puedes enfadarte, ponerte triste, que es lo que hago, pero al final puedo agradecer todo lo que ha pasado. Mi idea es disfrutar y viajar por todos los torneos donde fui feliz, si tengo la posibilidad”, agregó Nadal.