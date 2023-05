Manes ratificó su candidatura y rechazó la posibilidad de integrar fórmulas cruzadas

El diputado nacional Facundo Manes confirmó su intención de presentarse como precandidato a presidente en la interna de Juntos por el Cambio, en representación de la Unión Cívica Radical. "No me parece que la coalición opositora tenga que reducirse a una interna del Pro", aseguró el legislador, de cara a las elecciones este año.

“Yo estoy pensando en conducir la Argentina, de cambiar en serio, no vender espejitos de colores. Y para eso necesitamos ser mayoría legislativa, que pueda transformar la Argentina, y eso se puede hacer con coaliciones. Entonces cuanto más la ampliemos, más posibilidades de ganar tenemos”, manifestó Manes en diálogo con Futurock, reafirmando sus ganas de convertirse en el próximo Jefe de Estado.

Asimismo, se mostró crítico de la coalición que integra al entender que necesitan mayor apertura para lograr una victoria en los próximos comicios. “Tenemos que hacer lo que hicimos en el 2021, expandimos el espacio. Mucha gente que no nos había votado, nos votó. Recuperamos muchos votos defraudados de Cambiemos. Le hablamos a los jóvenes y a los trabajadores. Yo siempre hablo de una coalición centro-popular”, aseguró.

Manes pidió que Juntos por el Cambio se amplíe como coalición opositora.

También advirtió a los integrantes de su partido, la Unión Cívica Radical, de no centrarse en la interna del Pro. “No me parece que la coalición opositora tenga que reducirse a la interna del Pro. Cuanto más ampliemos la coalición más chances de ganar y gobernar el país. Las PASO va a resolver el liderazgo de la coalición opositora, y lo va a decidir la gente”, dijo Manes.

Y desafió a todos aquellos que entienden que se van a bajar los aspirantes a presidente que no pertenecen al Pro, para que se resuelva la interna del frente opositor entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“A no ser que me hagan un trasplante de cerebro, no me van a cambiar mis ideas. Nosotros desde el radicalismo vamos a ir a las PASO. Hay mucha gente que me apoyo, yo voy a ser candidato a presidente”, expresó Manés.

Por su parte, se mostró en contra de la formación de fórmulas cruzadas en Juntos por el Cambio al entender que lo mejor que cada partido integrante de la coalición mantenga su identidad de cara a las PASO.

“Yo creo más en la coalición tipo europea, donde cada partido político tiene su identidad y que después de la elecciones se unen con un trazado grueso de país. Lo ideal es que cada partido tenga una identidad clara pero eso no lo decido yo. Es una posibilidad lo de las fórmulas cruzadas, pero a mi me excede eso”, sostuvo.

Y sobre este tema, agregó: “Igual hay buenos candidatos del Pro para que puedan acompañar en una vicepresidencia a un radical”.

Facundo Manes se mostró crítico de la candidatura a presidente de Javier Milei.

Manes, por su parte, también se sumó a las críticas contra el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, tras la presentación de sus proyectos para la Argentina, de resultar elegido como mandatario nacional.

“Milei es un remedio vencido, propone la intolerancia que probamos en Argentina y no queremos más. El que llega por el odio gobierna por el odio”, expresó el legislador nacional.

Y concluyó con una crítica para la política argentina en general: “Los kirchneristas son nostálgicos de los ‘70. los radicales de los ‘80 y los del PRO y Milei del ‘90. Pero estamos en el 2023″. (Infobae)