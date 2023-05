Escenario político: de qué depende la candidatura de Lorenzo y el plan B

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Promedia mayo y de a poco empiezan a asomar algunas definiciones en una de las veredas de la grieta. Los presidenciables del Pro, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, acordaron definir en un plazo de 15 días, en base a encuestas, quién será el único candidato de ese partido en la Ciudad de Buenos Aires, si el bullrichista Jorge Macri o el larretista Fernán Quirós.

Más importante aún, explicitaron que en la provincia de Buenos Aires no habrá "Y" (dos precandidatos a la Casa Rosada pero uno solo a la Gobernación) sino que cada uno propondrá a una figura para dirimir fuerzas en agosto. Larreta irá con Diego Santilli y Bullrich no se sabe, pero debe definir entre Joaquín de la Torre, Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo. No hay fecha confirmada para dar a conocer el veredicto, aunque todos estiman que no pasa de fin de mes.

La elección del precandidato a gobernador de la exministra de Seguridad debería ser el prólogo de las definiciones en los distritos donde el escenario está abierto. Por ejemplo, Bahía Blanca, ya que aún se discute si a Juntos le conviene llevar una candidatura única a intendente o promover una primaria entre representantes de cada precandidato nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Son múltiples los postulantes a la jefatura comunal pero está claro que, aun si hubiera PASO, no hay lugar para todos. Andrés de Leo, Emiliano Alvarez Porte, Elisa Quartucci y Martín Salaberry son los que expresaron su deseo de tener boleta, a la vez que Nidia Moirano todavía no lo oficializó, pero sí lo vienen confirmando desde hace un año los integrantes de su equipo.

Y hay un nombre más, que todavía no exterioriza si pretende competir o no y que, en caso de decidirse, puede modificar el tablero. Se trata de Lorenzo Natali, ganador de las elecciones seccionales en 2021 y potencial postulante de Bullrich, a partir de las gestiones de su jefe político Emilio Monzó.

Existen algunas diferencias entre su situación y la del resto. El actual diputado provincial es el que menos necesita apurarse y puede jugar al límite de los plazos del cierre de listas, previsto para el 24 de junio, ya que no precisa hacer campaña anticipadamente para instalarse. Es una de las personas más conocidas de Bahía y, con una promoción de 20 días, toda la ciudad se enteraría de que es candidato.

Además, pese a ser nuevo en la política, sabe que es conveniente extremar la prudencia hasta tanto se conozca cómo se ordenan las fichas nacionales y provinciales. Si mañana Lorenzo dijera que va a jugar el partido, quedaría desde ese instante en la línea de fuego de sus adversarios. O peor, al día siguiente podrían volarlo de un plumazo tras una negociación de lista única en favor de Moirano, lo cual lo haría quedar como un advenedizo despistado.

Como a ninguno, al exconductor de LU2 lo están esperando sus detractores para resaltar sus falencias. Pretenden exponerlo como un hombre con debilidad conceptual, a partir de su inexperiencia en estos terrenos. De todos modos, quienes motorizan esos cuestionamientos deberán ser cautos, ya que los golpes de la casta a los outsiders pueden transformarse en un boomerang. Lorenzo es una persona de buena imagen y convertirse en su antagonista quizás sea un mal negocio.

Mientras deshoja la margarita, el diputado bonaerense sigue participando de múltiples reuniones donde dirigentes de origen diverso le prometen apoyo político, estructura y recursos para emprender una buena campaña, sin sorpresas. A esta altura, considera que ya cuenta con el capital humano necesario para encarar el desafío. ¿Lo tomará?

Se habló mucho de una cena ocurrida la semana pasada en el Club Argentino donde se le pidieron prontas definiciones, más allá de que las versiones difieren respecto de si se le puso un plazo de una semana como máximo o solo le requirieron que no demore la decisión pero sin ponerle fechas.

Entre los participantes de esa reunión estuvieron Salaberry, Juan Pablo Baylac, el concejal Martín Barrionuevo (de Avanza Libertad pero alineado con Ricardo López Murphy, hoy trabajando con Patricia Bullrich) y Martín Culatto, dirigente del Gran Buenos Aires muy cercano a la exministra. Culatto, pareja de la aspirante a la intendencia de Morón, Analía Zapulla, tiene como misión tantear el terreno en diferentes regiones bonaerenses y mantener compacta a la tropa.

¿Qué pretenden quienes impulsan a Lorenzo? Que les diga, aunque sea en privado, si va a competir. Sobre esa decisión empezarán a planificar y movilizar adherentes. Pero esa confirmación por parte del exconductor de LU2 todavía no está y la inquietud de quienes apuestan por él aumenta más rápido que la inflación.

¿Cuánto influye en sus dudas el convulsionado panorama interno de Juntos a nivel nacional? Hay quienes dicen que recién tendrá sentido resolver candidaturas locales cuando se conozca a los postulantes a la Gobernación. Por ejemplo, si el elegido por Bullrich es Ritondo suben las acciones de Alvarez Porte, pero si Ritondo queda a un costado hay un candidato a intendente menos. O al menos eso transmite el expresidente del comité radical a sus cercanos.

Lorenzo no está mirando especialmente esos entuertos. Su motivación por subirse a la carrera electoral existe y las encuestas a las que tiene acceso lo muestran bien posicionado. No por nada lo esperan tanto, a cualquier otro ya lo hubieran mandado a deshojar cactus. Sin embargo, continúa preguntándose si dará la talla durante los próximos cuatro años, en caso de ganar.

"De Lore se pueden decir muchas cosas, menos que se trata de un irresponsable. Sus años de carrera profesional lo avalan. Está midiendo al milímetro hasta dónde tendrá capacidad de acción y, no menos importante, es real que cualquier camino que tome lo consensuará con su familia. Tiene 66 años, terminaría el mandato con 70 y mucho desgaste. Solo él lo sabe, pero ese debe ser el condicionante de mayor peso", dice un dirigente de trato cotidiano con el locutor.

¿Qué pasa si su respuesta final es no? Sobran versiones, aunque está clarísimo que ese sector distante de la cúpula local del Pro pretende competir. Una opción es cederle el lugar a Martín Salaberry. Incluso, en el mazo está la alternativa de que Lorenzo dé el sí y el exconcejal encabece la boleta de ediles, convirtiéndose en primer reemplazo del jefe comunal. Si esto es cierto, el excompañero de ruta de Moirano-Gay-Nardelli en los años de denarvaísmo podría tener un rol protagónico en el intento de desbancarlos.

Y algo más, si se prolonga el desorden en la coalición por los numerosos postulantes que reclaman ir a una primaria bajo el argumento de que el intendente Héctor Gay no va por la reelección. ¿Qué pasa si Gay revisa su decisión y decide encabezar la boleta? ¿Se termina la discusión?

A esta hora, esa no es una chance.

Otra definición importante, pero en el Frente de Todos, la dio ayer Cristina Kirchner ratificando que no competirá este año: "No voy a ser mascota del poder", reiteró.

Tenerla lejos de las boletas acerca la posibilidad, deslizada por el gobernador Axel Kicillof, de desdoblar las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, ya que CFK no exigirá que todo el aparato se encolumne y la respalde sino que privilegiará la mejor estrategia para buscar una victoria en la PBA que le permita al justicialismo mantener una importante cuota de poder en el concierto nacional.

La ley vigente obliga a que las PASO en la Provincia sean simultáneas con el comicio presidencial, en este caso el 13 de agosto, pero las generales pueden celebrarse en otra fecha. Nunca se hizo uso de esta opción, pero existe. Para eso Kicillof debe comunicar su decisión hasta 90 días antes de la convocatoria a las urnas. Como la elección general nacional será el 22 de octubre y el desdoblamiento quedaría para el 8 o el 15 de ese mes, el mandatario bonaerense puede esperar hasta principios de julio, luego del cierre de listas, para tomar la decisión.

Obviamente, el cambio sería por pura especulación. Así como la mayoría de las provincias gobernadas por el peronismo prefirió no alinear su competencia con la presidencial, para sacarse el lastre que significa compartir boleta con quien sea el representante de este gobierno, Buenos Aires haría lo mismo.

¿Puede tener impacto en Bahía? Si la elección fuera netamente municipal, dirigentes del PJ como Federico Susbielles o Marcelo Feliú correrían con ventaja por sobre los postulantes del resto de los espacios. Así lo marcan todos los sondeos. Pero como tienen la mochila de plomo de los candidatos de arriba, el sello del que forman parte los hace partir muy atrás de Juntos por el Cambio y, quizás, La Libertad Avanza.

En un acto eleccionario desdoblado, al remover al candidato a presidente de los cuartos oscuros, a priori podría potenciarse la oferta local del FdT. No obstante, seguirán teniendo, muy probablemente, a Kicillof en lo alto de la tira. Tampoco ayuda mucho.

De todas formas, en un contexto donde no se sabe ni siquiera quién va a ser la principal cara de la coalición de gobierno en las elecciones (¿Sergio Massa, Daniel Scioli, Wado de Pedro, el propio Kicillof entregando el liderazgo en PBA a Martín Insaurralde?) es muy prematuro hacer esas conjeturas.

Sobre todo, hay que ver cómo queda pisado el Frente de Todos bahiense en las primarias. Esa noche, con los números en la pizarra, se sabrá si tienen margen para un batacazo.

Como bonus track, una de liberales-libertarios. El lunes estará en la ciudad José Luis Espert, quien pasó de aspirante a gobernador a pretendiente a tener boleta en la interna presidencial de Juntos.

Si Espert consigue ese lugar, puede tomar dos caminos en la Provincia. Compartir precandidato a gobernador con algún colega de espacio o designar a uno propio. En este último caso, se abre una opción clara de poner competidores para la intendencia en diferentes distritos.

Hoy Avanza Libertad tiene como cara más visible en Bahía Blanca a la concejal Valeria Rodríguez. ¿Estará trabajando para liderar la boleta a jefe comunal de los espertianos? La respuesta no los sorprenderá.