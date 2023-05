Con Julián y Lautaro, los otros argentinos que pueden ganar la Champions

La final de la Champions League 2023 ya tiene todo definido. Se disputará el próximo 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, y promete ser una verdadera fiesta futbolera.

De un lado, Manchester City; del otro, Inter de Milan. Dos equipos que golearon en las semifinales y que tienen entre sus filas a un puñado de jugadores argentinos que buscarán seguir festejando después de Qatar.

En los Citizens, que aplastaron 5-1 a Real Madrid en la última serie (1-1 en España y 4-0 en Inglaterra), resalta el nombre de Julián Álvarez, quien cerró la paliza en el Etihad Stadium con una definición sutil contra un palo.

El ex jugador de River va por todo: quiere levantar el máximo trofeo europeo y ubicarlo en su vitrina personal junto a la Copa del Mundo 2022 y a la Libertadores 2018.

Sin embargo, no es el único representante albiceleste que puede salir campeón en el Viejo Continente. En el plantel light blue también está Máximo Perrone, la joya ex volante de Vélez que no sumó minutos en esta competencia pero fue al banco en octavos y cuartos de final.

Del otro lado, con la camiseta nerazzurra, se destaca Lautaro Martínez, el héroe de la clasificación frente a Milan (la rompió en el 2-0 de la ida y marcó el 1-0 de la vuelta).

El ex delantero de Racing quiere emular a Diego Milito en la edición 2009/10 y bordarse una nueva estrella al pecho, como sus compatriotas Joaquín Correa y Valentín Carboni, otra promesa Sub 20 que jugó contra Bayern Munich en la fase de grupos.

Todos los argentinos que qudaron en la historia

-Alfredo Di Stéfano: se consagró campeón con Real Madrid en 1955/56, 56/57, 57/58, 58/59 y 59/60.

-Héctor Rial: ganó las cinco Orejonas consecutivas junto a Di Stéfano.

-Héctor Olsen: conquistó la Champions League 1956/57 con el Merengue.

-Luis Carniglia: fue el entrenador de Real Madrid en los títulos de 1957/58 y 58/59.

-Rogelio Domínguez: se consagró campeón como arquero de la Casa Blanca en 1957/58, 58/59 y 59/60.

-Helenio Herrera: gritó campeón en 1963/64 y 64/65 como técnico de Inter.

-Juan Pablo Sorín: fue campeón con Juventus en 1995/96. Jugó un sólo partido de aquella edición.

-Fernando Redondo: ganó las Champions de 1997/98 y 1999/2000 con Real Madrid, y la 2002/2003 con Milan.

-Albano Bizzarri: conquistó la edición 1999/2000 junto a Redondo en el Merengue.

-Santiago Solari: ce coronó con Real Madrid en la temporada 2000/01.

-José Chamot: fue parte del Milan campeón de la Champions 2002/2003.

-Lionel Messi: conquistó la Orejona 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15. Todas ellas con la camiseta de Barcelona.

-Maximiliano López: ganó la edición 2005/06 junto a Messi en el Culé.

-Carlos Tevez: fue campeón en la temporada 2007/08 con Manchester United.

-Javier Zanetti: alzó el trofeo con Inter en la temporada 2009/10.

-Diego Milito: ganó el certamen junto con Zanetti. En la final le hizo dos goles al Bayern Munich.

-Walter Samuel: también gritó campeón con el Nerazzurri en 2010.

-Esteban Cambiasso: al igual que los tres argentinos anteriores, se consagró con Inter en 2010.

-Javier Mascherano: levantó la copa más importante de Europa en 2010/11 y 2015/15. En ambas oportunidades con la camiseta de Barcelona.

-Gabriel Milito: conquistó la Orejona 2010/2011 con Barcelona, junto a Messi y Mascherano.

-Ángel Di María: fue campeón en la temporada 2013/2014 con Real Madrid.

-Wilfredo Caballero: campeón con Chelsea en la temporada 2021.