Manuel Castellano: "Correr con Beto es algo que nunca imaginamos"

A pesar de su corta edad e inexperiencia previa en categorías formativas del automovilismo, el bahiense Manuel Castellano ya se dio el gusto de triunfar por primera vez en el automovilismo zonal.

Castellano, hijo de José, reconocido preparador de nuestro medio, confirmó lo que venía insinuando y se adjudicó ayer la tercera final del año del Fiat Uno Pista, categoría en la que acumula apenas unas competencias.

Luego de su bautismo triunfal en la monomarca de nuestra ciudad, el también sobrino del legendario "Beto" Vallasciani pasó por Diario Deportivo y habló de lo ocurrido el fin de semana en el Ezequiel Crisol de Bahía Blanca

"Estaba cerca de lograrlo. En Pigüé ya había peleado la carrera y acá en Bahía, más allá de un error en la serie que me había dejado algo relegado, se pudo dar. La venía esperando", reconoció el piloto de 22 años, estudiante de Ingeniería Mecánica.

Nunca antes Castellano había experimentado la sensación de pilotear un auto de carreras hasta su primera vez en el Fiat, suceso que se produjo recién en la tercera fecha del año pasado.

"Antes del Fiat no corrí en nada, solo un poco de simulador. Se me dio en la segunda carrera poder subir al podio, una sorpresa en lo personal, porque no tenía nada de experiencia. Y al día de hoy, por esa inexperiencia me cuestan un poco las carreras", reconoció.

"Pero veo carreras desde que soy chico y siempre me gustó mucho. La oportunidad surgió cuando Sandro Romay cambió de auto y quedó este parado en el taller. Inmediatamente me empezaron a insistir para subirme, así que lo armamos y debuté en la tercera del año pasado", agregó.

Una de las particularidades en torno a su primera experiencia al volante es que comparte pista nada menos que con el propio Beto Vallasciani, su tío abuelo; quien inició la tradición automovilística familiar.

"Con Beto somos el más grande y más chico de la dinastía corriendo, algo que nunca imaginamos obviamente. De chico siempre me fue enseñando cosas del taller; la primera vez que fui a probar, él me llevó una vuelta en un auto de calle diciéndome qué hacer y aconsejándome en todo. Siempre que me subo al auto, tanto él como Leo (Vallasciani) me ayudan mucho a seguir mejorando", detalló.

"Intentaré pelear el campeonato. Con esta victoria ya quedé habilitado para ir por ello, así que a pensar en el playoff y a tratar de ganar la regular para asegurar unos puntos extra para esa parte del torneo", cerró.

