Nacha Guevara durísima con Susana Giménez: "Ella no es una estrella internacional"

Nacha Guevara habló sobre su relación con Susana Giménez y cuestionó a la diva por los dichos sobre Argentina. Desde que se mudó definitivamente a Uruguay, Susana criticó en varias oportunidades la gestión del Gobierno argentino actual y la situación económica del país.

“A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas”, aseguró la artista en diálogo con Marcelo Polino en ‘Polino Auténtico’. “Se la critica mucho porque se fue a vivir a Uruguay. ‘Se ganó la plata en Argentina y se fue a Uruguay’. ¿Vos qué mirada tenés de eso?”, le consultó el periodista sobre su colega.

“Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja”, aseguró Nacha sobre Susana y agregó: “Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse 10 tapados de visón, no sé, qué haga lo que quiera”.

Sin embargo, cuestionó a la diva por sus opiniones sobre la economía y la inseguridad en Argentina. “No me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta”, sostuvo.

Tras las declaraciones de Nacha, el periodista Ángel De Brito defendió a Susana desde su cuenta de Twitter. “No la escuché a Susana criticar a la Argentina, sino a sus gobernantes, mientras varios artistas por conveniencia les chupaban las medias”, escribió el conductor de LAM.

Durante el último tiempo, Susana fue contactada por distintos medios y dio su punto de vista sobre el país. La diva de los teléfonos fue muy crítica con el gobierno de Alberto Fernández y pidió que “el pueblo se levante”.

Además, dio declaraciones polémicas sobre el trabajo y la riqueza. “Les han llenado la cabeza. En el único país en el que está mal trabajar y ser rico es Argentina, no lo toleran”, sentenció Susana. Además, cuestionó la inseguridad y el accionar de la justicia. “¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”. (NA)