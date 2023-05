Bella Vista, único líder: “Estamos bien, te diría que muy bien”, dijo el DT

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Le encanta hablar de fútbol, analizar tácticamente el juego, y tuve la suerte de coincidir con él: en un trámite parejo, un arresto individual le permitió a Bella Vista ganar el clásico frente a Tiro, 1-0 con gol de Matías Mayer sobre la hora.

“Es así, no hubo un denominador exclusivo del encuentro, aunque nosotros siempre tuvimos la intención de quebrar el marcador, sobre todo en el segundo tiempo, cuando adelantamos líneas para estar cerca de los delanteros”, fue el panorama del DT Gallego Daniel Correa.

“Si bien habíamos arrancado mejor que ellos y generando situaciones propicias, Tiro terminó mejor el primer tiempo. Entramos más convencidos al complemento y, más allá de no contar con opciones claras, siempre insinuamos con la posibilidad de ganar”, detalló el orientador del actual puntero del Apertura liguista de Primera A.

“Tiro hizo un gran planteo, realizamos los cambios para desequilibrar a la última línea rival, pero recién lo pudimos conseguir en el último minuto”, apuntaló Dani.

“Ser locales ante tanta gente (fue mucha a ver a La Loma el domingo) es una motivación más. Estamos bien, muy bien; el hincha se siente identificado con el equipo y eso nos da más confianza”, cerró el ex volante central de Liniers.

El “tenaza” Martínez

“Cambiamos la actitud para el segundo tiempo y el aliento de la gente nos impulsó a ganar el partido”, comentó el “1” albiverde Francisco Martínez, el dueño de la valla menos vencida de la competencia.

“En el descanso Daniel (Correa) nos fue claro, el problema que teníamos no era de juego, sino de actitud. Debíamos poner la pelota al piso, que es lo que mejor sabemos hacer. Salimos más decididos para la parte final, y so fue clave para quedarnos con el triunfo pese a no ser más que el rival”, sentenció el hijo de Ariel, otro buen arquero que despunta el vicio en la Liga del Profesionales.