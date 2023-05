La furia de Ulises Bueno durante su show de despedida

Ulises Bueno realizó su última presentación el sábado 13 de mayo en el estadio Forja en la capital de Córdoba frente a cientos de fanáticos. El cantante de cuarteto había suspendido sus actuaciones debido a un cuadro de bronconeumopatía. Más tarde, confirmó su alejamiento de los escenarios por tiempo indeterminado para cuidar su estado de salud.

Durante el show, el popular artista cordobés expresó su enojo y sorprendió a sus seguidores que no entendían lo que estaba pasando. Todo comenzó cuando el intérprete terminó de cantar "Me extrañás" y aseguró furioso: “Loco, no sé dónde está, pero, ¿a quién carajo le molesto?”.

Luego, el hermano de Rodrigo Bueno señaló: “¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mierda se cree? Que se ponga los guantes y venga para acá. Me tiene podrido. Fantasma”. Además, manifestó sin aclarar qué fue lo que desencadenó su bronca: “Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá, arriba del escenario. No sé qué más quieren de mi vida. Yo quiero el aplauso de todos ustedes”.

Cabe recordar que a principios de abril Ulises había explicado los motivos por los que decidió poner en pausa su carrera. “Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud. Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas, siendo su última presentación el 13 de mayo en Complejo Forja de Córdoba Capital”, afirmó el músico en sus redes sociales.

“Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última Plaza de la Música”, cerraba el texto firmado por el propio Ulises y de Almenara Network, la empresa que se encarga de su managment. De inmediato, sus seguidores se volcaron a las redes para expresar apoyo al músico.

En una entrevista con Pablo Layus para "Intrusos", el cuartetero pudo explicar claramente qué fue lo que lo llevó a tomar semejante determinación en pleno éxito. “Me siento un agradecido de la respuesta del público. Es una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de sacrificarse, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te dé una mano”, comenzó diciendo el cantante.

Y siguió: “Muchos amigos del campeón que en su momento me dieron vuelta la cara, me costó, después te convocan, te llaman, te necesitan porque sos un producto que genera mucho dinero, rating o lo que sea. Porque Ulises Bueno hoy en televisión es lo más publicitado... y no va por ese lado”.

Luego hizo un paralelismo con la estrepitosa carrera de su hermano. “Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, dijo.

Y agregó: “Va a hablar un montón de gente y para los que no tienen conocimiento o los que lo tienen y se hacen los que no conocen del tema, es una presión muy difícil estar arriba de un escenario”. (Teleshow)