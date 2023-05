Hora, TV y formaciones: el cómodo líder River tiene una visita de riesgo

El puntero River, con el envión anímico de haber vencido a Boca en el Superclásico, asumirá un exigente compromiso ante Talleres de Córdoba, que realiza una destacada campaña, en uno de los partidos a jugarse hoy por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes este domingo desde las 21.30 y se espera un marco imponente de 57.000 espectadores con público de Talleres y también de River, que recibió entradas para que sus hinchas puedan acompañarlo en "La Docta".



El árbitro será Nicolás Ramírez, el VAR estará a cargo de Nazareno Arasa y la televisación será por ESPN Premium.



River, puntero con 37 unidades, aún tiene el sabor dulce del agónico y controvertido triunfo ante Boca en el estadio Monumental, pero ya debe dar vuelta la página y pensar en un riesgoso examen ante Talleres, que suma 27 puntos.



En el fútbol hay un precepto para respetar y es que no se debe festejar a cuenta, pero todo indica que la diferencia que marca el equipo que dirige Martín Demichelis con los demás rivales es evidente, por la calidad y cantidad de jugadores, y que la LPF debería estar a su alcance sin mayores escollos.

La mayoría de los equipos, sin quedar fuera los demás "grandes", sufren con lesionados y/o suspendidos ya que los reemplazantes no presentan el nivel de los titulares, situación que en River se vive más atenuada por la jerarquía de los que esperan afuera.Solo basta referirse a la ofensiva "Millonaria" en donde pueden ser titulares Lucas Beltrán y Esequiel Barco, quedando en el banco figuras del nivel del colombiano Miguel Borja (autor del gol a Boca), el venezolano Salomón Rondón o Matías Suárez, relegado únicamente por sus reiteradas lesiones.River tiene como objetivo la Copa Libertadores, en donde no todo le resulta sencillo como en la LPF, habiendo perdido con The Strongest en Bolivia (1-3) y Fluminense de Brasil (1-5). Además recibió ocho goles en tres juegos cuando la LPF sufrió 6 en 15.No obstante, River llega con 10 cotejos invicto, con nueve triunfos y un empate y es norma que tras ganar un Superclásico no pierde en la fecha siguiente, según lo resaltan sus estadísticas en la última década.El encuentro será una buena prueba para River, ante un adversario que es de lo mejor de la LPF, dirigido por Javier Gandolfi, quien rechazó un ofrecimiento para formar parte del cuerpo técnico de Demichelis cuando éste llegó a Nuñez.En principio en el equipo "Millonario" habrá una duda y será en la defensa, entre el chileno Paulo Díaz o Emanuel Mammana.Talleres (que tiene en el plantel al bahiense Francisco Pizzini) viene de vencer a Racing por 4 a 2 y cuenta con el goleador del certamen, el uruguayo Michael Santos, agregándose a ese potencia ofensiva el colombiano Diego Valoyes, en un esquema que tiene como objetivo lastimar al rival atacándolo en cada ocasión que se presente.

Para hoy Gandolfi tendría algunas dudas: Diego Ortegoza o Alan Franco y Juan Carlos Portillo o Nicolás Pasquini.Los cordobeses, que por ser muy ofensivos dan libertades en defensa (14 tantos en contra en 15 cotejos), intentarán el triunfo por la envergadura del adversario y para acercarse a la punta, pero el ingresar a alguna copa internacional es el fin.En el historial jugaron 59 veces, con ventaja riverplatense con 30 triunfos contra 16 de "La T" y 13 empates.Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Nicolás Pasquini o Juan Carlos Portillo, Diego Ortegoza o Alan Franco y Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.River Plate: Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz o Emanuel Mammana, Leandro González Pírez y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco e Ignacio Fernández; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.--Arbitro: Nicolás Ramírez.--Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.--Hora de inicio: 21:30.--TV: ESPN Premium.