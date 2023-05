La picante respuesta de Lali Espósito tras ser tildada de “grasa” por Maxi Trusso

Lali Espósito habló luego de las críticas de Maxi Trusso hacia ella. Fue en una reciente entrevista con Intrusos donde fue consultado sobre la música actual y expresó su opinión sobre la música de la intérprete de “Disciplina” y Tini Stoessel al apuntar contra ellas: “La música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto”.

“Estos flacos van a la guita directamente. Va a volver la música. Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz; Tini, una divina, copada, influencer. Pero no son rockers… Perdón, si lo ve Cerati diría lo mismo”, añadió con una risa irónica.

Luego, apuntó directamente contra la intérprete de N5: “Lali es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whiskies y hagamos rock and roll, Lali, en serio”.

Y cerró con un polémico comentario: “Lali es el máximo exponente de la grasada. Vámonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”.

La cantante, lejos de dejar pasar el comentario, respondió a través de un contundente tweet: “Este ‘moment’ no puede ser más ¿quiénes son? Jajajaja, besitos”, expresó haciendo referencia a la icónica frase de Moria Casán.

No es la primera vez que los artistas tienen un cruce: en marzo pasado, Trusso había generado un fuerte revuelo en las redes sociales al realizar una dura crítica contra la música de Lali. Fue durante una entrevista para FM One 103.7, donde habló sobre los nuevos géneros que están de moda: “De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”, había expresado al respecto. (NA)