El terremoto de Mayo

Las revoluciones son como poderosas olas a las que suceden otras, operan como terremotos, de diversa intensidad, a veces, con duros remezones y, también, como icebergs que esconden más de lo que muestran. Las colosales fuerzas que contiene se acumulan previamente, se esconden, se disimulan, resultan irreconocibles para la mayoría de la gente que los transita e incluso para muchos de sus propios dirigentes que, en el devenir de los acontecimientos, muchos, inesperados, terminan en la cresta de un fenómeno del que no se saben con precisión cómo se incubó y, a ciencia cierta, tampoco muy bien hacia dónde va y hacia dónde los llevará ellos mismos.

La Revolución de Mayo quebró definitivamente el orden virreinal-colonial o “Antiguo Régimen” como se lo denomina en analogía con la denominación que se acuñó hace mucho para referirse a la monarquía francesa de los Luises aniquilada por la Revolución Francesa.

El proceso, puede afirmarse, tuvo un jalón insospechado con los repetidos intentos de invasión inglesa que armaron al pueblo local y que concluyó con el primer gran hecho revolucionario: el reemplazo del marqués de Sobremonte por un virrey “electo” en Cabildo Abierto, hecho que se consumó a principios de 1808 al deponer al viejo virrey español y designar al “francés” Santiago de Liniers, que ejercerá de modo “interino” –pero de pleno poder—hasta la llegada de Cisneros a mediados del año siguiente.

Con Liniers electo y el pueblo de Buenos Aires triunfante y armado en milicias –en particular, los “patricios” o hijos de la patria”--, la revolución, propiamente, había comenzado.

Los torrentes de Mayo

En Mayo se juntaron torrentes diversos, algunos potentes, otros, pequeños cauces que arrimaron débiles hilos para confluir en un solo movimiento.

La presentación de varios de sus principales protagonistas –los reales suman varios centenares sin contar a los miles de anónimos cuya memoria es casi imposible rastrear– permitirá comprobar que esa fractura social que permitió el paso del poder de un sector social –la burocracia colonial y sus empresarios asociados– a otro –las modernas y débiles burguesías emergentes– implicó la crisis de todas las estructuras anteriores en el conjunto de la América hispana: el juntismo se extendió por el continente como un reguero de pólvora.

Como una ola imparable –o un potente cismo–, atravesó a las instituciones del régimen anterior y sacudió al clero, las estructuras militares, a la propia burocracia administrativa y hasta a sectores de la jerarquía virreinal que fueron empujados a participar de la ruptura. Muy pocos de ellos, en consecuencia, fueron animadores conscientes del proceso, proponiendo planes, intentando realizar programas para el cambio, buscando estructurar gérmenes de poder como las “logias” o los escasos periódicos que precedieron a Mayo.

Otros, los más, fueron avanzando a medida que la situación iba cambiando o que la realidad imponía nuevos fenómenos, como las milicias criollas, fuentes básicas del poder alternativo. Los unía, claro, una idea, la de la “libertad” con un autogobierno criollo, americano.

La secuencia de una gran fractura

En 1805, la batalla de Trafalgar había cambiado el mapa mundial estableciendo el predominio británico en los mares; al año siguiente Buenos Aires es gobernada por cuarenta y cinco días por un general inglés pero la ciudad es reconquistada con la lucha de sus pobladores, que se arman y forman milicias; un nuevo intento inglés en 1807 es rechazado y al año siguiente Napoleón invade España y los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII terminan sin corona: el imperio colonial no tiene más un “soberano”. O sí, el nuevo “soberano” pasa a ser “el pueblo”, y los cabildos aparecen como representantes naturales de esa nueva soberanía.

La conjunción de estos hechos sacude las estanterías del complicado sistema colonial que llevaba casi trescientos años de funcionamiento en aparente, aunque delicado, equilibrio.

El recientemente creado virreinato del Río de la Plata, en el extremo sur del continente (1776), era, por su juventud, sus enormes y apetecidas fronteras y su ubicación geográfica, uno de los eslabones más débiles de la cadena imperial hispánica.

De este modo, una multiplicidad de administradores, eclesiásticos, militares, comerciantes, abogados, productores agrarios, debieron reacomodarse a una situación compleja.

Sus variados intereses los ubicarían en el nuevo tablero en el que Inglaterra era un jugador de primera línea, en el que el vecino Imperio del Brasil –con la realeza portuguesa afincada en Río de Janeiro– hacía sentir sus pretensiones sobre las zonas fronterizas (y en particular nuestra Banda Oriental del Río de la Plata, a la que ellos llamaban Provincia Cisplatina, o sea, “más acá del Plata”); en la que Lima, la antigua capital del Perú, era polo de referencia y bastión continental de los realistas y contrarrevolucionarios.

Pero la fractura de las viejas instituciones fue, además, un proceso –digámoslo así– “nacional”, afectó a todas las regiones, como también lo hizo, al cabo de un par de años, prácticamente en toda la América española, desde Montevideo y Santiago de Chile hasta México, pasando por Asunción, Cochabamba, La Paz, Quito, la Gran Colombia y el istmo centroamericano.

Solo Lima quedará como bastión realista... hasta la campaña emancipadora lideraba por San Martín. Para apreciar los alcances de la fractura veamos, por ejemplo, lo sucedido en el campo eclesiástico. La dinámica de la revolución y las luchas por la independencia dislocaron la antigua estructura al quedar aisladas las mitras sufragáneas del Río de la Plata respecto de Charcas, que era la capital de la arquidiócesis.

En el proceso, las antiguas autonomías locales -representadas por los cabildos– retomaron un poder local que favoreció a las oligarquías regionales y que, a la postre, derivarían en fermento del federalismo republicano y las actuales provincias argentinas originalmente agrupadas en las “Provincias Unidas del Río de la Plata”. En esos cabildos –combinados con el poder de las armas en sus manos-- también emergieron figuras de gran proyección, algunas de las cuales se convertirán en gobernadores o jefes militares, como “caudillos” regionales, tales los casos de Güemes en Salta, Aráoz en Tucumán o Bustos en Córdoba.

Por eso es preciso rastrear las huellas de Mayo también más allá de su epicentro, la ciudad de Buenos Aires y, en particular, su “microcentro”.

Busquemos esas huellas en Tupiza y Jujuy, en la conservadora Córdoba, en la Cuyo más chilena que otra cosa hasta entonces, en las minas de Potosí y los yerbatales del Paraguay, la antigua Asunción y las desaparecidas misiones jesuíticas, en los altos de Chuquisaca y La Paz, en las costas de Colonia y Montevideo, en las soledades de Catamarca o Santiago del Estero... como también, desde ya, en los arrabales de Buenos Aires. Entran en escena así personajes decisivos como, por ejemplo, el Deán Gregorio Funes, religioso y cordobés o los Gorriti, una acaudalada familia del extremo norte de la actual Argentina a la par de Domingo French y Antonio Beruti, activistas de la “Legión Infernal”.

Es justicia, por lo tanto, pensar Mayo también con otros cabildos que en el de la clásica imagen de los paraguas y la gente reunida, con otros actores que los nueve miembros de la Primera Junta, con otros oradores que los que hablaron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo aunque, está claro, fue en la capital virreinal donde los hechos cuajaron en un nuevo poder y un nuevo gobierno.

Por eso también es indispensable recorrer la vida de los más “famosos” (Saavedra, Moreno, Castelli, Belgrano) como de otros (por caso, Juan José Paso o Vicente López y Planes) que cultivaban un perfil más bajo, por decirlo en palabras actuales, pero que actuaron en el primer nivel de decisiones durante muchos años.

También es preciso incluir en el análisis las figuras que fueron “devoradas” por la revolución –los casos de Liniers y Álzaga– que, en plazo de tres o cuatro años pasaron de héroes y líderes populares a morir frente a un pelotón de fusilamiento bajo la ajustada acusación de contrarrevolucionarios.

Una revolución sería muy rara si en ella no hubiera intrigantes, espías, confabulaciones sordas: las logias fomentadas por Inglaterra o agentes norteamericanos, tanto antes como después de Mayo, encuentran su desarrollo con los hermanos Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes –en rigor, el fundador del periodismo local- y otros que, además, nos llevan a mirar otros campos, como el de la cultura, la poesía, el periodismo, la economía.

En efecto, los distintos abordajes desde diversos actores permiten acercarnos más a las ambigüedades de una época evitando las miradas lineales de cualquier tipo.

Sería justicia, finalmente, dar un lugar a las mujeres que acompañaron al proceso.

Dado que la “política” les estaba vedada, la vida pública no las cuenta. Pero existieron y jugaron un papel fundamental desde esa retaguardia. Anotemos que el tema merece ubicarse en su justo lugar. Sin ir más lejos, varias de ellas fueron artífices fundamentales para que sus maridos descollaran en la política o la guerra.

Belgrano: los sucesos de 1808 y 1809

¡Tales son en todo los cálculos de los hombres! pasa un año, y he ahí que sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. En efecto, avívanse entonces las ideas de libertad e independencia en América, y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos. En Buenos Aires se hacía la jura de Fernando VII, y los mismos europeos aspiraban a sacudir el yugo de España por no ser napoleonistas. ¿Quién creería que D. Martín Alzaga, después autor de una conjuración (h), fuera uno de los primeros corifeos?

Llegó en aquella sazón el desnaturalizado Goyeneche: despertó a Liniers, despertaron los españoles, y todos los jefes de las provincias: se adormecieron los jefes americanos, y nuevas cadenas se intentaron echarnos, y aun cuando estas no tenían todo el rigor del antiguo despotismo, contenían y contuvieron los impulsos de muchos corazones que desprendidos de todo interés, ardían por la libertad e independencia de la América, y no querían perder una ocasión que se les venía a las manos, cuando ni una vislumbre habían visto que se las anunciase.

Entonces fue que no viendo yo un asomo de que se pensara en constituirnos, y sí, a los americanos prestando una obediencia injusta a unos hombres que por ningún derecho debían mandarlos, traté de buscar los auspicios de la Infanta Carlota, y de formar un partido a su favor, oponiéndome a los tiros de los déspotas que celaban con el mayor anhelo para no perder sus mandos; y lo que es más, para conservar la América dependiente de la España, aunque Napoleón la dominara; pues a ellos les interesaba poco o nada, ya sea Borbón, Napoleón u otro cualquiera, si la América era colonia de la España.

Solicité, pues, la venida de la Infanta Carlota, y siguió mi correspondencia desde 1808 hasta 1809, sin que pudiese recabar cosa alguna: entre tanto mis pasos se celaron y arrostré el peligro yendo a presentarme en persona al Virrey Liniers y hablarle con toda franqueza que el convencimiento de la justicia que me asistía me daba, y la conferencia vino a proporcionarme el inducirlo a que llevase a ejecución la idea que ya tenía de franquear el comercio a los Ingleses en la costa del Río de la Plata, así para debilitar a Montevideo, como para proporcionar fondos para el sostén de las tropas, y atraer a las Provincias del Perú por las ventajas que debía proporcionarles el tráfico.

Desgraciadamente cuando llegaba a sus manos una Memoria que yo le remitía para tan importante objeto, con que yo veía se iba a dar el primer golpe a la autoridad española, arribó un ayudante del Virrey nombrado, Cisneros, que había desembarcado en Montevideo, y todo aquel plan varió. Entonces aspiré a inspirar la idea a Liniers de que no debía entregar el mando, por no ser autoridad legítima la que lo despojaba: los ánimos de los militares estaban adheridos a esta opinión: mi objeto era que se diese un paso de inobediencia al ilegítimo gobierno de España, que en medio de su decadencia quería dominarnos; conocí que Liniers no tenía espíritu ni reconocimiento a los americanos que lo habían elevado y sostenido, y que ahora lo querían de mandón, sin embargo de que había muchas pruebas de que abrigaba, o por opinión o por el prurito de todo europeo, mantenernos en el abatimiento y esclavitud.

