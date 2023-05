Acuerdan un alto el fuego en Gaza e Israel bombardea dos horas después

Israel bombardeó Gaza dos horas después de la entrada en vigor de la tregua con las milicias palestinas de la Franja, en respuesta al lanzamiento de dos cohetes después de la hora límite de alto el fuego mediado por Egipto.

"El Ejército está en estos momentos atacando la Franja de Gaza", confirmó en un breve comunicado un portavoz militar.

Técnicamente ambas partes han violado la tregua que ponía fin a cinco días de escalada bélica, en la que han muerto 34 gazatíes -uno de ellos en Israel- y una anciana israelí.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El acuerdo, logrado con la mediación de Egipto, incluye el compromiso de "dejar de atacar a civiles y casas", y entró en vigor a las 22.00 hora local (19.00 GMT y 16.00 hora argentina).

Aunque no se ha cumplido el alto el fuego, no es descartable que las partes se contengan durante la noche y no retomen la escalada, desatada el pasado martes cuando Israel emprendió la operación "Escudo y Flecha" con el objetivo de matar a altos cargos de la Yihad Islámica.

El acuerdo para poner fin a los bombardeos, que comenzaron el martes con ataques israelíes contra la Yihad Islámica, un grupo palestino considerado como "organización terrorista" por Israel, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, fue confirmado tanto por los grupos palestinos como por las autoridades israelíes.

"Las fuerzas de la resistencia (en Gaza) concluyen el conflicto unidas y decididas, y advierten al enemigo que no vuelva a la política de asesinatos selectivos. Estamos preparados con la mano firme en el gatillo y, si vuelven, volveremos", indicó un comunicado conjunto de las facciones palestinas en la Franja.

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el acuerdo y destacó también que "a la calma se responderá con calma, y si Israel es atacado o provocado, hará lo que sea necesario para defenderse".

En un comunicado, replicado por el diario Haaretz, agradeció a su vez al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, por sus "firmes esfuerzos" para lograr el alto el fuego.

Egipto, mediador tradicional entre ambas partes, estaba trabajando para lograr una tregua, al tiempo que se multiplicaban los llamados internacionales para poner fin a esta escalada de violencia, la más grave entre los movimientos armados en Gaza e Israel desde agosto de 2022.

El anuncio fue difundido al mismo tiempo que una ráfaga de cohetes era lanzada desde la Franja de Gaza, a lo que el Ejército israelí respondió, casi inmediatamente, con nuevos bombardeos sobre el enclave, rozando la hora de entrada el vigor de la tregua.

"Como respuesta a los cohetes, la aviación israelí atacó cinco lanzacohetes ocultos y un puesto militar utilizado como instalaciones de entrenamiento de la organización terrorista" YIP, indicó un portavoz del Ejército israelí sobre el último bombardeo previo a la tregua, rota a las dos horas.

En la ciudad israelí de Tel Aviv, más de 2.000 manifestantes protestaron contra la guerra, según consignó la agencia AFP.

En Israel, las sirenas de advertencia de cohetes sonaron varias veces desde las 6 de la mañana locales (medianoche en Argentina) en las zonas que limitan con el enclave palestino.

La escalada de esta semana dejó 35 muertos, según el último balance de las autoridades sanitarias del territorio palestino.

Entre ellos hay varios combatientes y seis comandantes de la Yihad Islámica, así como miembros del grupo armado Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y al menos 13 civiles, siete de ellos menores, según la ONU.

También falleció una mujer de 80 años en Rehovot, en el centro de Israel, tras la explosión de un cohete en su edificio.

Estados Unidos condenó ayer "firmemente" el lanzamiento de cohetes sobre Israel desde Gaza, e "insistió en la urgencia de alcanzar un alto el fuego".

Las Brigadas Al-Quds, ala armada de la Yihad Islámica, habían indicado al mediodía que iban a continuar con sus "disparos de misiles sobre las ciudades" israelíes "ante la continuación de asesinatos y bombardeos" en zonas habitadas.

Los bombardeos israelíes causaron destrozos en zonas residenciales, como en Beit Lahia, en el norte de la Franja, y en Deir al Balah, más al centro.

En un comunicado, el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, exigió "una intervención de Naciones Unidas para que terminen los crímenes israelíes contra (el) pueblo (palestino) en la Franja de Gaza y en Cisjordania".

Según el ejército, se dispararon unos mil cohetes hacia Israel, de los cuales unos 300 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea, mientras los habitantes de las zonas próximas a Gaza viven en refugios desde hace cuatro días.

La Franja de Gaza es un empobrecido territorio palestino donde viven 2,3 millones de personas. Desde 2007, cuando el movimiento islamista Hamas se hizo con el pleno control del enclave, está sometido a un estricto bloqueo israelí.

El territorio ha sido escenario de varias guerras con Israel desde 2008.

En agosto de 2022, tres días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica causaron la muerte de 49 palestinos, incluidos al menos 19 niños, según la ONU. Más de mil cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel, dejando tres heridos. (Télam e Infobae)