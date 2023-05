Jorge Rial: “Sigo de pie pero ya no soy el mismo”

“Ya en casa” y “Otro día en el Planeta Tierra”, fueron algunas de las frases que escribió Jorge Rial junto a las fotos que subió a su cuenta de Instagram, donde se muestra sonriente y recuperado del susto que vivió en Colombia.

“De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida. Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme. Aun no sé por dónde empezar”, afirmó el conductor.

“En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad. Gracias por todo el cariño. Me llegó todo. Sigo de pie pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto”, agregó el conductor de C5N.

El periodista arribó a la Argentina en un avión sanitario tras estar internado en la ciudad de Bogotá, Colombia, por un problema cardíaco grave durante casi dos semanas.

Rial fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el Sanatorio Finochietto, en donde recibió asistencia médica para observar su estado de salud durante algunos días.

“Lo que le hicieron se llama cinecoronariagrafía (o cateterismo cardíaco), que estudia las arterias del corazón. Pero me dijo que estaba bien. Le digo: ‘Jorge, si querés que vaya avisame’, porque estaba solo, entonces me dijo: ‘No, hago el estudio y después te llamo’. Pero la verdad es que al rato me llamaron porque se había complicado su situación. Así que ahí tuve que buscar contactarme con la clínica, un sábado a la noche en un lugar que no me conocían. Fue difícil”, contó su médico, Guillermo Capuya. (NA)