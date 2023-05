Neri, en Diario Deportivo: "Lo que pasó me impulsa a ir por más", aseguró

Pasaron los días, pero el lamento y el maltrago continúa. Aunque, naturalmente, el cariño de los afectos y miles de seguidores hacen más llevadero el simbronazo sufrido el pasado sábado en Panamá, luego de semejante injusticia.

De nuevo en Bahía Blanca, el peleador local Neri Muñoz pasó por Diario Deportivo, el programa diario que se emite por La Nueva Play, y habló de lo ocurrido en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa.

Neri hizo los méritos suficientes para ganar el combate pero las tarjetas respondieron literalmente a otro combate, decretando vencedor al local Orlando “El Virus” Mosquera y dueño del cinturón latino súperligero de la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En este momento tranquilo, en casa con la familia y contento con la opinión del público, que están todos a mi favor. No me reconocieron como vencedor, pero todos me vieron ganar y yo creo lo mismo, así que conforme con eso. Me brindé al máximo, intenté darlo todo, pero era Mosquera quien no quería pelear", contó Neri.

"Creo que todo pasó por la localía, eso jugó en favor de él, y el árbitro que tampoco fue parcial.. Nuestra bronca va más hacia eso, que el juez estaba decorado al no hacer su trabajo. Arriba del ring estaba un poco caliente porque también tenía que pelear contra el árbitro y los jueces", agregó.

Durante los diez rounds fue el bahiense quien que intentó boxear, el que propuso un combate propio del deporte y el que ejecutó los golpes más claros y contundentes, ante un rival más preocupado en amarrar sus brazos, lanzar cabezazos y ensuciar la contienda.

"Después me pregunté qué pelea habrán visto los jueces. En todo momento tomé el centro del ring, pegué las manos más claras y fuertes, pero quizás se puntúa de otra forma. Pero bueno yo sabía que tenía que tratar de noquear y evitar llegar a las tarjetas. Busqué el nocaut, pero él me amarraba, ensuciaba la pelea y casi me lo traigo a Argentina, no me quería soltar", bromeó.

"Fue un trago amargo que tendré que pasar. Soy una persona de fe, creo en Dios y creo que todo sirve para algo. Son experiencias que a uno lo hacen fuerte y lo hacen mirar hacia adelante y seguir trabajando. Intentaremos ir por la revancha o trabajaremos para pelear por el título argentino. Esto no me bajonea, sino que me impulsa a ir por más", cerró Neri.

La nota completa: