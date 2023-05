Horacio Schumacher: "Vuelvo al primer amor para intentar dar una mano"

Horacio Schumacher está a horas de hacer su debut como director técnico de Rosario Puerto Belgrano. La renuncia de Marco González le abrió las puertas a un hijo pródigo del club, quien tendrá el desafío de intentar enderezar el barco en el certamen Promocional de la Liga dle Sur.

El "Colo", histórico exjugador del conjunto de la casaca francesa, pasó por Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play, y dejó sus sensaciones.

"Asumí este desafío porque Unión lo estaba necesitando. Le pedí disculpas a Fede (por Gómez Peña) por dejarlo sin ayudante en Huracán de Ingeniero White, pero era el momento indicado, Rosario necesita de su propia gente", señaló Schumacher.

"Agradezco infinitamente a los dirigentes e hinchas de Huracán por cómo se portaron conmigo; espero sepan enteder esta situación", agregó.

"¿Si vuelvo al primer amor? Sin dudas, para intentar dar una mano. Arranco desde una posición desventajosa porque nos sacaron puntos, algo que no coincido, y tenemos la cancha suspendida. La Liga del Sur sienta un precedente que no es bueno, ya que de ahora en más por cualquier motivo de agravio se les va a conceder los puntos al rival. Para mí eso no está bien, los puntos se ganan en la cancha", dijo Schumacher, quien aludió a la agresión sufrida, de mano de los hinchas, por un jugador de Comercial en el minuto 82 del partido disputado en PuntaAlta.

También se refirió a su pasado como DT de Unión de Tornquist y de Bella Vista.

"Esos pasos previos me permiten llegar más preparado a drigir Riosario. En la zona el fútbol se vive con mucha pasión, como me pasó en el clásico Unión y Automoto de Tornqsuit. Pero no pasa de una cargda o una chicana. Afuera de la cancha persiste la cordialidad", reflexionó.