Después del escándalo mediático que Fede Bal protagonizó este verano cuando se separó de su pareja Sofía Aldrey en medio de confirmaciones de infidelidad, el actor se mantuvo sin hablar durante algunos días y luego rompió el silencio para pedir perdón.

Con el correr del tiempo se fue recuperando y hasta logró salir airoso de esa situación con el humor que lo caracteriza. En esta oportunidad, concedió una entrevista a Fer Dente, para su ciclo "Noche al Dente", por América.

El conductor bromeó con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal acerca del lavarropas del que tanto se habló cuando se separó, justamente porque se dijo que la joven se había dado cuenta de sus infidelidades cuando advirtió que el actor ponía a funcionar el lavarropas de su departamento a altas horas de la madrugada. “¡Qué atrevido!”, exclamó Fede entre risas y sin dar muchos más detalles de lo sucedido.

Después, jugaron a que ellos dos recién se encontraban después de mucho tiempo sin verse. “Hola Fede, ¿cómo fue tu temporada de verano?”, indagó el conductor en tono de broma. Y Bal respondió: “Me separé, hice una temporada hermosa, hice una obra que hacía de Lola, con un gran elenco, en Carlos Paz, ganamos todos los premios que había y más. Me mudé a una casa divina”, comenzó diciendo a modo de resumen.

Luego, admitió que un grupo de marcas de electrodomésticos lo convocó para hacer una acción a raíz del tema del lavarropas. “Obviamente dije que no con la poca dignidad que me quedaba”, admitió.

Y enseguida habló de su capacidad para reírse de las situaciones difíciles de su vida. “A mí me pasa algo que yo me sé tomar las cosas con un poco de humor, porque el humor ha salvado a mi familia, más alla del dolor que uno tiene con la separación. Quiero decir que yo no me ocupé de hacerlo público, no está bueno verlo en la tele pero tristemente estoy acostumbrado. Agradezco mucho a la gente, yo viví desde muy chico en este medio y también lo viví con mis padres, con las cosas lindas y con las cosas feas. La tele es como mi lugar de amor”, afirmó.

También reconoció que en algunas ocasiones suele abrir demasiado su vida privada. “A veces me muestro demasiado como soy, si algo tengo que trabajar en terapia sería guardarme un poco. Soy así, como mi vieja: me levanto del móvil y me voy. Yo heredé cosas buenas y malas de ambos, eso me pasa ahora en mi vida, no me quedo donde no quiero estar y soy muy sincero. Salvo en el amor que me cuesta mucho”, aclaró con sinceridad.

En un segmento del programa que se llama "Las 10 al hilo", el entrevistado tuvo que responder rápidamente lo primero que se le vino a la mente ante la pregunta del conductor.

“¿Algún famoso te tiene bloqueado en las redes?”: “Sí muchos. pero no puedo decirte uno”. Luego vino otra pregunta: “¿Alguna vez te fueron infiel a vos?”: “Sí, claro”, admitió Fede. “¿Te presentaste alguna vez como el hijo superdotado de Carmen Barbieri?” a lo que el protagonista de "Kinky Boots" dijo: “Sí, y estoy usando aplicaciones de citas, aunque todavía no me vi con nadie porque no me animo, pero si llego al bar en el primer encuentro con alguien creo que mi primera frase va a ser esa”.

Después, Bal contó cómo es su paso por esas aplicaciones. “Tengo muchos matches y nadie me cree que soy yo”. Sin dudarlo, el conductor quiso que le mostrara su perfil de la aplicación. Mientras lo buscaba para hacerlo, Fede reconoció: “Yo sé que mi fuerte no es la facha, mido 1,64, soy un gordito con tatuajes. No es esa mi principal arma de seducción. Yo estoy loco, estoy roto, amigo, intento hacer sentir bien a la gente”.

Acto seguido mostró las fotos de la app de citas a la cámara, en donde se lo podía ver posando con anteojos negros, en traje de baño con el torso desnudo, y también en un composé de muchas postales con una leyenda que decía “Muchas gracias”. “Ya está, me da verguenza esto”, dijo cerrando el teléfono y dando por terminado el tema.

Sin embargo, el actor también reconoció que está saliendo bastante pero que no está orgulloso de eso. “Porque gasto mucha plata”, confesó.

“Si me tuviera que describir diría que creo que soy un buen amigo, un muy mal novio, un buen laburante, intento ser el mejor en lo que hago, ser mi mejor versión. Soy un gran anfitrión, soy un gran asador, me encanta poner la casa para recibir gente. Creo que soy un buen hijo, aunque debería estar más presente pero viajo mucho por trabajo”, dijo.

Luego llegó el turno de hablar de sus padres. “Mi mamá es lo más grande que hay, es la mejor mamá que me pudo tocar en la historia. Me emociono al hablar de ella. Es la mejor mujer del mundo y si alguien dice que tengo un complejo de Edipo, que lo diga. Ojalá alguna vez me encuentre con una mujer parecida a ella. Es una artista de la ostia, es una compañera increíble, es extrema en cuanto a los cuidados. Me cuida como si tuviera 8 años y tengo 33. Yo le digo que me deje pelear mis propias batallas”, describió sobre Carmen Barbieri.

Al referirse a su papá, el protagonista de "Kinky Boots" se emocionó. "Lo extraño todos los días. Un mes antes de morir nos dijo en el teatro: 'no puedo más, estoy muy cansado' y se despidió de todos. Esa fue su última función". (Teleshow)