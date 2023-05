El delicado estado de salud de una estrella de los '80

“Lamentablemente internaron a Camila por una infección urinaria bastante complicada en el hospital Español y los médicos están evaluando su estado general”.

Desde hace unos años, la reconocida artista Camila Perissé, un ícono de la década de 1980, enfrenta un grave cuadro de salud, producto de una mala praxis con una medicación. A raíz de esto, según relató su marido Julio “Chino” Fernández, la actriz llegó a perder la conciencia y la memoria por completo.

“Cuando la traje a Mar del Plata con una denuncia de mala praxis y abandono de persona en Pergamino, llegó con 35 kilos e intubada, con pérdida total de la memoria. Me peleé mucho con PAMI porque hubo una mala praxis, no con PAMI a nivel nacional, sino con PAMI de Pergamino, que cubrió la mala praxis de una médica de cabecera de esta localidad, y por eso hay un juicio”, resume Fernández los últimos dos años vividos.

Según su pareja, “en esta oportunidad se tardó mucho en atenderla y hospitalizarla, pero no es culpa de PAMI, sino de los prestadores que no aceptaban la orden que había dado la obra social para que le hagan un cultivo”.

“Ahora el cultivo tarda cinco días para que se sepa el resultado para ver que bacteria tiene para tratarla. Ella viene sufriendo hace varias semanas, y ahora hay que seguir esperando cinco días de sufrimiento, ¡Pobrecita! Está con suero y la están hidratando porque tiene mucho dolor y no come. Mientras tanto, está con un antibiótico”, agregó.

Además, pidió desesperado que quien “sea creyente, que ore”.

Hace apenas unas semanas, Camila Perissé regresó a Buenos Aires junto a su pareja Chino Fernández para iniciar un proceso de rehabilitación para volver a caminar.

En ese momento, su marido había expresado que “ella está contenta, en un lugar mejor, va a tener terapias alternativas y físicas en forma privada, de las que no se hace cargo PAMI”. Sin embargo, días atrás, la familia recibió una noticia que no se esperaba: Camila tiene Alzheimer en un estado avanzado y no hay ningún tipo de cura.

“En esta última semana empezó a tener varios brotes de psicosis: se empezó a arrancar el pelo, cuando yo no estoy pide a gritos, no deja dormir a nadie porque quiere que esté con ella todo el tiempo, no pierde la consciencia que ha logrado recuperar pero se irrita por momentos. Esto tiene una explicación: está muy arraigada a mí pero en Mar del Plata no ocurría porque yo la veía tres veces por semana, acá yo la veo todos los días, al mediodía y a la noche le doy de comer, y para mí se debe a que desde que vino de Mar del Plata hace ya dos meses estamos otra vez con teléfono roto con PAMI y papeles para acá y para allá, me costó 20 días que venga una auditoría ayer de PAMI y corroboraron que todas mis quejas son verdades”, destacó en esa oportunidad.

Todo esto se suma a la situación económica que vive tanto Camila como su pareja. “Lamentablemente son muchas las deudas de los pañales que debo al hogar donde está Cami y también a algunos terapistas particulares que la atendieron”, reveló Fernández. (con información de Infobae)