El Frente de Todos y Juntos reafirmaron la importancia de los controles preventivos de alcoholemia

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde por mayoría una resolución reafirmando la importancia de las políticas de alcohol cero al volante, en el marco de la polémica generada por las recientes declaraciones de la edil Valeria Rodríguez, del bloque Avanza Libertad, quien se manifestó contraria a la realización de los controles preventivos de alcoholemia.

El Frente de Todos presentó un proyecto de resolución aprobado con los 8 votos de ese bloque más los 14 del oficialismo de Juntos.

En tanto, los dos integrantes de Avanza Libertad -Martín Barrionuevo y Damián Palloti, en ausencia de Rodríguez quien se encuentra de viaje en Buenos Aires- no respaldaron la iniciativa.

De este modo, las principales coaliciones sentaron posición sobre el controvertido tema.

Santiago Sacoccia, padre de una víctima de un siniestro vial, había pedido sanciones para la concejala, pero según pudo saber La Nueva. las autoridades del Concejo consideran que no hay infracciones a los reglamentos internos y por lo tanto no cabría ningún tipo de pena.

En el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play, Rodríguez había señalado: "No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes. Si yo no cometo infracción al conducir no tienen por qué pararme, no estamos en ningún estado de sitio".

Sus dichos generaron controversia en diferentes ámbitos y por eso se llegó a esta resolución del cuerpo deliberativo.