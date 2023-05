Jey Mammon reveló que está en diálogo con Telefe y que volverá a la TV

Hace dos meses salió a la luz la denuncia por supuesto abuso sexual que Lucas Benvenuto presentó contra Jey Mammon en diciembre del 2020. A partir de ese momento, todo se derrumbó para el presentador y humorista, y Telefe tomó la determinación de correr al artista del programa musical creado por Gerardo Rozin.

Tras varios días de reclusión, Jey se mostró fuerte y dio algunas entrevistas puntuales para defenderse de la grave acusación que pesa en su contra y hasta dio a entender que podría inciar acciones legales contra Benvenuto por lo que considera una "falsa denuncia".

Asimismo, su abogado Fernando Burlando aseguró que probablemente accionaría contra el canal que lo tiene contratado y que lo "canceló" sin ninguna condena y contra los medios que lo difamaron.

Así las cosas, el movilero de "A la tarde", Matías Vázquez, fue en busca de la palabra del conductor, a quien encontró cuando se disponía a realizar una caminata por la zona de Palermo. “Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre”, fue lo primero que dijo el músico y humorista al ver al cronista. Y aseguró estar con ganas de volver a la pantalla chica. “Seguramente que vamos a volver. No sé adonde, pero vamos a volver a la tele”, señaló.

“Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos, así que no cambia nada”, aseguró.

Específicamente sobre las acciones legales que iniciará, Mammon explicó: “Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que está sucediendo. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede”.

Ayer por la mañana, el conductor volvió a hablar con la prensa. En esta oportunidad, fue entrevistado en la calle por el cronista de "Socios del Espectáculo" (El Trece). “La reunión con el canal (Telefe) fue muy buena, yo tengo contrato hasta fin de año así que tengo muy buena charla con la gente del canal, por supuesto”, arrancó contando el conductor,

Luego, explicó cuál es su principal objetivo por estos días. “En este momento mi energía no está puesta en la vuelta a la televisión”, dijo Jey, y el periodista le preguntó en dónde la tenía puesta entonces. “En contrarrestar una denuncia que es falsa”, respondió tajante sin dar lugar a muchas más preguntas. (Teleshow)