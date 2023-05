Jorge Rial llegó a la Argentina en un avión sanitario tras el infarto que tuvo en Colombia

Jorge Rial arribó a Argentina en un avión sanitario luego del infarto que tuvo en Bogotá, Colombia, el pasado 29 de abril . El periodista fue trasladado al Sanatorio Finochietto para permanecer en observación unos días luego de la intervención que le practicaron cuando le colocaron un stent.

Rial llegó en un vuelo que hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra. Finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21,08. En ese momento lo esperaba una ambulancia que lo trasladó hasta el sanatorio.

Cuando el periodista se sintió mal en Colombia, acudió a un centro de salud de esa ciudad y mientras estaba siendo atendido tuvo otra descompensación cardiaca que lo puso al borde de la muerte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su médico personal, Guillermo Capuya, viajó al día siguiente a Colombia para seguir de cerca la recuperación del conductor de Argenzuela, quien había sido intervenido en ese momento con la colocación de un stent para poder destaparle sus arterias obstruidas.

De acuerdo al relato del galeno en una entrevista con Teleshow, fue Rial quien le envió un mensaje de texto contándole que “se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios” en las arterias del corazón, puntualmente, una cinecoronariagrafía.

Rato después los médicos que lo atendían en Colombia se comunicaron directamente con Capuya: “Mire, tuvo un problema, se complicó, va a la sala de hemodinamia de urgencia”, le dijeron. Fue entonces cuando el encargado de las Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto decidió viajar para asistirlo directamente y a su vez, dar aviso a las hijas del periodista, Morena y Rocío. Mientras tanto, a Rial le colocaban un stent; a partir de esa intervención, su evolución ya no se detendría. “Estuvo muy grave, pero lo pudo superar”, aportó su médico.

“No tenemos control de absolutamente nada -había reflexionado Rial en un posteo una vez que salió de terapia intensiva-. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias a los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, reflexionó Jorge.

Con el correr de los días, el periodista fue mejorando y pudo retomar de a poco el acceso a sus redes sociales. El jueves pasado compartió una foto de un vaso con café desde la habitación de la clínica. “Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)”, aseguró en tono humorístico en una historia de Instagram.

Además,en ese momento Rial habló de su estado de salud y realizó algunos agradecimientos a quienes lo estuvieron cuidando mientras transitaba la internación en Bogotá. “Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country”, manifestó, muy contento.

Este martes por la mañana, el mismo Rial anunció a través de sus redes sociales: “Ahora sí, volviendo”. De ese modo, el periodista contó que ya volvería hacia Buenos Aires desde Bogotá (Colombia), luego de haber sufrido un infarto. Su médico personal, Guillermo Capuya, había adelantado que regresaría a la Argentina en un avión sanitario para la tranquilidad de los profesionales que lo atendieron y también por la del paciente. Aunque la evolución del periodista fue muy buena, de todos modos se tomó la decisión de evitar que volviera en un vuelo de línea y que lo hiciera en una nave con todos los controles necesarios para su salud. (Infobae)