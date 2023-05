Marcos Ginocchio reveló que todavía no donó el premio de Gran Hermano: el motivo

Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador absoluto de Gran Hermano tras obtener el 70,83% de los votos el pasado 27 de marzo. El joven salteño resultó victorioso de más de 19 millones de pesos, una casa pre fabricada y un año gratis de cerveza tras estar casi 6 meses encerrado en la casa más famosa del mundo.

Al salir de la casa, Marcos dio detalles sobre qué haría con el gran premio que recibió. “Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, aseguró el salteño en el último debate de GH.

Sin embargo, hasta este momento, el gran ganador no pudo cumplir con su promesa y no realizó la donación porque aseguró que todavía no se lo entregaron. “Todavía no lo entregaron, pero lo que tengo pensado hacer es donarlo”, reveló Marcos a un móvil de LAM.

Tras esta confesión, Ángel De Brito analizó cuánto perdió Marcos con el aumento de la moneda extranjera. Según aseguró el conductor, desde que el salteño ingresó a la casa hasta este momento habría perdido uno 9 mil dólares, que se pueden transformar en más si no recibe su premio.

Además, ‘el primo’, como lo llamaban dentro de la casa, reveló que comenzará a trabajar con una marca para modelar y agradeció a su público por el apoyo. “Gracias a todas las personas por bancar. Lo que estoy viviendo es algo hermoso y todo es gracias a ustedes. Todo el apoyo y el cariño que me dan para mí es hermoso y lo valoro muchísimo”, expresó.

Por otra parte, hizo referencia a los rumores que lo vinculan a la China Suárez tras coincidir la misma noche en la fiesta Bresh y luego seguirla en Instagram. “Es muy buena onda”, declaró tras negar algún tipo de relación. (NA)