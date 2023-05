Girotti: "River hoy está en otra liga, será el partido del campeonato"

Luego del triunfo en el superclásico, River no tendrá demasiado tiempo para celebrar. Los dirigidos por Martín Demichelis deberán dar vuelta de página rápidamente porque se viene un encuentro muy chivo frente a Talleres en el Estadio Kempes.

El elenco cordobés se encuentra en la cuarta posición, a diez puntos del Millonario, y quiere descontar unidades para meterse definitivamente en la pelea por el título.

Federico Girotti, delantero surgido desde las divisiones juveniles de River y que hoy defiende la camiseta de la T, palpitó el cruce del próximo domingo y advirtió: “River está en otra liga hoy, pero vamos a intentar darle pelea el fin de semana, tenemos con qué. Va a ser el partido del campeonato".

"Estamos diez puntos abajo y si logramos la victoria en este partido todavía quedan muchos puntos en juego, por ahí nos podemos acercar”, afirmó el atacante en un vivo de Instagram con Sara Skleit.

¿Cómo ves a River en lo que va de la Liga Profesional? Está muy bien, con el cambio de técnico se amoldaron perfecto. Por ahí están sufriendo un poco en la Copa Libertadores pero es cuestión de tiempo para que les vaya bien. En el torneo local vienen demostrando siempre y están en la recta final para lograr el campeonato”, aseguró.

Por último, admitió que necesita sumar rodaje luego de superar una lesión inédita y que el encuentro del domingo frente a River puede ser una linda oportunidad para reencontrarse con viejos compañeros y amigos.

“Fue una lesión complicada, muy rara en el fútbol mundial, casi sin precedentes. Por eso no había ningún plazo de recuperación. La semana pasada jugué en Reserva y esperamos estar aunque sea en el banco contra mi ex equipo, sería muy lindo”, concluyó el ex atacante millonario.