Grabois, ante una victoria de la oposición: "En un año y medio se van en helicóptero"

El dirigente social y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, advirtió que, en el caso de que la oposición gane las próximas elecciones, pelearán para que "en un año y medio" deje el Gobierno "en helicóptero".

"Es una duda que tengo siempre porque mis pulsiones tanáticas me hacen pensar que vengan. La vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero", aseguró Grabois en declaraciones radiales.

En esa línea, admitió: "La verdad que esa fantasía la tengo, lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo, los ponen nuestros compañeros". Sobre su precandidatura presidencial, contó que hará un acuerdo con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Además, volvió a cargar contra el ministro de Economía, Sergio Massa: "Si no hay PASO y el candidato es Massa, o cualquier conservador, yo voy a ir por afuera porque nadie va a militar esa campaña y los compañeros no sé si van a ir a votar".

"El pueblo llano, esos votos, se quedan en la casa, votan a (Javier) Milei o a la izquierda porque no se bancan más a los caretas. Aunque sea, van a elegir a un 'no careta facho o liberal', que dice desfachatadamente las cosas", agregó.

Con respecto al apoyo de la titular del Senado a Massa, sostuvo: "Cristina apoya a Massa ministro, que apoya a Massa Presidente es un mito. Mitología: Cristina apoya a Juan Grabois y si no que lo desmienta. Yo sé que Cristina me va a votar a mí. No lo va a decir, pero me va a votar a mi. Yo la conozco". (NA)