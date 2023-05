“Sabemos desde un principio que tienen la presión", dijo Luciano Vecchi

Mañana se develará el misterio: quién decidirá frente a 9 de Julio el título del torneo de básquetbol de Segunda y el ascenso directo.

Será en el quinto enfrentamiento de la serie entre Pacífico (2) y Velocidad y Resistencia (2), que se jugará a las 21 en el William Harding Green de Castelli y Charlone. Con el arbitraje de Emanuel Sánchez, Mauro Reyes y Sebastián Arcas.

Mientras tanto 9 de Julio, segundo de la fase regular, espera conocer a su rival en la definición y tras clasificar por anticipado el martes de la semana pasada, cuando eliminó a Altense de Punta Alta (3-0).

Pacífico y Velocidad se enfrentaron por última vez el viernes en el estadio Pedro Sánchez, en el cuarto juego.

El Verde, dirigido por Andrés Iannamico, llegó 2-1 en la serie y controló al local durante el segundo y tercer cuarto (la suma de ambos parciales favoreció a la visita por 47-30). Colchón de puntos que le permitió sostener el dominio en el último y atenuar el impacto del repunte de "Velo". Inclusive, Pacífico estuvo 76-70 arriba a 1m30s., pero el equipo de Gustavo Candia mantuvo el envión y lo dio vuelta con el triple de la victoria de Juan Paronetto.

“Si no me equivoco, entramos al último parcial once o doce puntos abajo. Pero desde un primer momento nos planteamos lo de siempre: jugar tranquilos y desarrollar nuestro juego. Eso nos llevaría a estar más cerca del resultado que queríamos. Después, podía pasar que el rival jugase mejor y perdiéramos. Pero siempre que llegamos a esa idea de juego, se nos dieron los resultados”, explicó Luciano Vecchi, goleador azulgrana (23 puntos) en la victoria por 78 a 76.

“La propuesta siempre es defender duro. Justo contra Pacífico que es el primero, hay que defender durísimo, sobre todo el rebote ofensivo. Ellos tienen jugadores con muchos nombres. Y bueno, había que anular todas esas variantes, asegurar el rebote, correr y jugar muy tranquilos en ataque, pasándonos el balón, para encontrar espacios y el mejor tiro”, agregó el ala-centro de Velocidad.

Velocidad está afrontando esta serie casi como perdiéndole el respeto a quien es el número uno de la etapa clasificatoria, que tiene la ventaja deportiva.

Lo sorprendió en el juego 1 (triunfo por 80-68) y lo complicó nuevamente en Castelli y Charlone en el partido 3, aunque perdió por la mínima (69-68).

“La confianza estuvo siempre. Desde el primer partido que fuimos y ganamos, la tuvimos siempre. Cualquier equipo que está entre los cuatro primeros, tiene la confianza o está para darle batalla al que sea, fuese Pacífico que perdió un solo partido o 9 de Julio que cayó en dos. Nosotros nos sentimos igual de pares que el resto, sobre todo siendo locales, que se hace muy lindo y jugar en esa cancha es muy difícil para los rivales”, dijo Vecchi, quien curiosamente jugó en Pacífico en 2017.

“Sabemos desde un principio que tienen la presión. Los cuatro partidos de la serie fueron durísimos todos. Ya sea por las defensas o el ataque de cada uno. Pacífico tiene un plantel muy largo. Creo que el quinto será un partido asperísimo, en todo sentido”, agregó el bahiense, formado en Estudiantes.