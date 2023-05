Un piloto de la aerolínea FlyBondi debió realizar una maniobra poco habitual por los fuentes vientos que hubo ayer por la tarde en Capital Federal cuando intentaba aterrizar en Aeroparque. La operación fue grabada en video y rápidamente viralizada en redes sociales.

El hecho sucedió minutos antes de las 16 del domingo, cuando un Boeing 738-8U3 proveniente de Comodoro Rivadavia (vuelo FO5501), se aproximaba a la pista del Aeropuerto Jorge Newbery para culminar su trayecto con el aterrizaje. Sin embargo, cuando el tren estaba a pocos segundos de tocar la pista, la aeronave se balanceó de un lado por el otro y el piloto decidió volver a levantar vuelo, lo que en la jerga aeronaútica se denomina como un “escape”.

Finalmente, el comandante y las autoridades aeronáuticas decidieron desviar la operación hacia Ezeiza, donde el avión aterrizó sin inconvenientes.

Si bien las imágenes podrían generar cierta zozobra en personas que no son expertas en cuestiones de aviación, el piloto y consultor aeronáutico Carlos Rinzelli explicó que la decisión del comandante fue “absolutamente inapelable”. “La maniobra que realizó se llama go around, traducido como escape, y se da cuando el piloto se ve obligado a abandonar el procedimiento de aterrizaje, es más común de lo que creemos, en este caso lo que llamó la atención es que se realizó a sólo 10 metros del piso y fue filmado”, explicó el especialista.

Según detalló de acuerdo a lo que se observa en las imágenes, la intensidad del viento se incrementó cuando el avión estaba a punto de tocar la pista y el piloto “sanamente” tomó la decisión de volver a levantar vuelo. “Hizo lo que tenía que hacer, poner arriba de la mesa la seguridad, más allá de que cuando ves el video te asustás, igual lo sufrimos más los que estamos afuera que los que estaban adentro de la aeronave”, detalló.

Los pasajeros sólo sufrieron el contratiempo de aterrizar en otro terminal, pero llegaron sanos y salvos a destino. “Lo único que deben haber sentido es el estallido del motor, cuando pasás de un modo reducido a un motor pleno para poder levantar vuelo nuevamente”, precisó Rinzelli.

Durante la tarde del domingo hubo otros incidentes similares. Un Embraer de Aerolíneas Argentinas y otro 737 de la brasileña Gol debieron abortar también sus aterrizajes a último momento por los vientos laterales.

“La atmósfera es un ser vivo, como los ríos o los océanos. Ayer hubo muchos vientos arrachados y cuando vos tenés vientos arrachados no tenés manera de estabilizar la nave”, contó Ezequiel Sicardi, otro especialista en la cuestión.

“Sube y baja el velocímetro, la incidencia del viento en la aeronave varía todo el tiempo. Venís estabilizando al avión, luchando para estabilizar contra un viento que te corre del eje de pista. Ahi tomas la decisión. ¿Aterrizo o le doy potencia a motores para volver a volar para estabilizar o ir a otro aeropuerto como puede ser Ezeiza?”, agregó Sicardi. (Infobae)